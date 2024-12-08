14¥¤¥ó¥Á¥Î¡¼¥ÈPC¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥Õ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
µ¤·Ú¤ËÇØÉé¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÙÊª¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Î¡¼¥ÈPC¤ò»ý¤Á±¿¤ÖÉ¬Í×¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
machi-ya¤Ë¿·¿§¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¿¥Õ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¿È·Ú¤µ¤ÈÍÆÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤¿¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎß·×¤Ç1200Ëü±ß°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï14¥¤¥ó¥ÁPC¤â¤¤¤±¤ë
¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MacBook Air 13.3¥¤¥ó¥Á¡ÊÉýW30.41¡ßD21.24cm¡Ë¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¤È¤¤ËÉýÊý¸þ¤Ë2cm¡¢±ü¹Ô¤Êý¸þ¤Ë2.5cmÄøÅÙ¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥Î¡¼¥ÈPC¥¹¥ê¡¼¥Ö¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö14¥¤¥ó¥Á¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤¬»Å»ö¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Î¼ê·Ú¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¿¥Õ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º®¤ß¹ç¤¦ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤â¥¸¥ã¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¹¥ê¥à¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ö¤éÇÉ¤À¤±¤É¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï»ý¤ÁÊª¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Á´ÉôÊü¤ê¹þ¤ó¤Çµ¤·Ú¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤¬¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿µ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾®ÊªÎà¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤ë³Æ¼ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ºÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê³«ÊÄ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤ÏÃ¦Ãå¤·¤ä¤¹¤¤¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤é¤·¤¯¼ê·Ú¤ËÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥Á¤¬³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÅÓ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¹âÂÑµ×ÁÇºà¡Ö¥Ç¥å¡¼¥í¥ó¡×¤òºÎÍÑ
ÂÑµ×ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥å¡¼¥í¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤ò³°Áõ¤ËºÎÍÑ¡£½ý¤ä¿å¡¢»ç³°Àþ¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¶¯¤¯¡¢Ä¹¤¯¤¤ì¤¤¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â¡¢Á°ºî¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2Ç¯´Ö¤Î½¤ÍýÊÝ¾Ú¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¼«¿®¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¡£Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ëÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¿§¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥«¡¼¥
º£²ó¡¢machi-ya¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿·¿§¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥«¡¼¥¤Ï¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤È¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤Ä¥È¡¼¥ó¤Ë¡£³¹Ãæ¤ò¸«²ó¤¹¤È¡¢¹õ¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¤ä¤¿¤éÂ¿¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¿§»È¤¤¤Ï¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
À¤Âå¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤â½õ¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤éµ¡Ç½À¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿²þÎÉÈÇ¡Ö¥¿¥Õ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¡£´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤µ¤é¤ËÂÔË¾¤Î¿·¿§¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>> ¡ÖÄ¹Ç¯åºÎï¤Ë»È¤¨¤ë¡×¥Î¡¼¥ÈPC¤â¥¹¥Ã¥¥êÆþ¤ë¥¿¥Õ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì¡ª
Image: TRIDEAL
Source: machi-ya