¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×Â¤¬¡È¤°¤Ë¤ã¤ê¡É¡¢¾×·â¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³ Ä¶µðÂÎ¥ì¥¹¥é¡¼¡¢6¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¥À¥¤¥Ö¤âÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ Í½ÁÛ³°¤ÎÂå½þ
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê12·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¿¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¤¬¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤Ë¡Ä¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡150kg¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂÎ¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿±ÇÁü¤Ë²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌµËÅ¤Êµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤ÆÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢Â¤¬¤°¤Ë¤ã¤ê¡£¾×·â¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÈÄ¹183cm¡¢ÂÎ½Å150kg¤ÎÄ¶µðÂÎ¤ò¸Ø¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥µ¥â¥¢·Ï¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤À¡£¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ï12·î2Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥¹Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¤µ6¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤«¤é¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥ì¥¤¥ó¥º¤ØÉ¬»¦µ»¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡Ö¥Ä¥Ê¥ß¡×¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢CM¥Ñ¥ó¥¯¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£12·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖSMACKDOWN¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥¹Àï¤Ç¤Î·ãÆ®¤ÎÂå½þ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤«¤é¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ç¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤¬Éé½ý¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÈÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤ËÂ¼ó¤òÀª¤¤¤è¤¯Ç±¤ë±ÇÁü¤È¡È¹üÀÞ³ÎÄê¡É¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ËÙ¹¾¥¬¥ó¥Ä»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÂ¤«¤éÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÂÎ½Å¤Ç6¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¤½¤ì¤¬Á´¤ÆÂ¼ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¾×·â¤ÎÉé½ý¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ï¸½ºß¡¢WWE¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡È¿·µì¥Ö¥é¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡É¤ÎÊ¬Îö¤È¹³Áè¤Ë»²ÀïÃæ¡£¥µ¥â¥¢·Ï¤Î·ìÅý¤ò»ý¤Ä¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¤«¤Ä¤ÆWWE¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿Íð¤Ë¤è¤êÆâÊ¶¾õÂÖ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤³¤Î¹³Áè¤Ï¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥¹Àï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Âç¥±¥¬¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤é¥±¥¬¤¹¤ë¤ï¡×¡Ö¤°¤Í¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄË¤¤¡×¡ÖÌµÃã¤·¤¹¤®¡×¤È¡¢ÁûÁ³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACK DOWN¡Ù¡Ë