レアル・マドリードは来夏守備陣強化を目指すようだ。



『TBR Football』のグレアム・ベイリー氏によると、レアル・マドリードは来夏、マンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスの獲得を目指すという。



2022年7月にアヤックスから5700万ユーロの移籍金でマンUに完全移籍を果たしたマルティネス。加入以降はここまで公式戦通算78試合に出場するなど怪我による離脱がありながらも主力として活躍。今季もプレミアリーグここまで12試合に先発出場しており、新指揮官ルベン・アモリム監督の下でも守備の要として活躍が期待されている。





The Butcher in the office...



#ArgentinaNT | @LisandrMartinez pic.twitter.com/dZAlRof9h2