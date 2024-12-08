º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëFW¥µ¥é¡¼¤Ï¿·¤¿¤Ë2Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ø¡ª¡¡¹ç°Õ´Ö¶á¤ÈÊóÆ»
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Î°ÖÎ±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ØMirror Football¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Èº£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë32ºÐ¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¿·¤¿¤Ë2Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2017Ç¯7·î¤Ë¥í¡¼¥Þ¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥µ¥é¡¼¤Ï²ÃÆþ°Ê¹ßÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï32ÆÀÅÀ¤Î17-18¥·¡¼¥º¥ó¡¢22ÆÀÅÀ¤Î18-19¥·¡¼¥º¥ó¡¢23ÆÀÅÀ¤Î21-22¥·¡¼¥º¥ó¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç²áµî3²óÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¡¼¥°¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£µ¨¤â¿·»Ø´ø´±¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´14»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢13¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»370»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢226¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥¯¥é¥Ö¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥µ¥é¡¼¡£²¾¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥é¡¼¡¦¥¾¡¼¥ó¡ª¡×— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) November 2, 2024
¥µ¥é¡¼¤é¤·¤¤´°àú¤Ê°ì·â¤Ç
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬µÕÅ¾
¥µ¥é¡¼¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢ÄÌ»»164¥´¡¼¥ë¤Ç
¥í¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼¤òÈ´¤
ÎòÂåÃ±ÆÈ8°Ì¤ËÉâ¾å
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè10Àá #¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë v #¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
https://t.co/IQcfgHPywb pic.twitter.com/JZPbQOfRGG