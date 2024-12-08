BTS¡¦JIN¡¢¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëÌÀ¤«¤¹¡ÖÆüËÜ¤ÎÀèÇÚ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/08¡ÛBTS¡Ê¥Ó¡¼¥Æ¥£¡¼¥¨¥¹¡Ë¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡ÖVenue101 Presents JIN SPECIAL¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ¡Á¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦JIN¤¬¼êÎÁÍý¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢BTS¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ÎºØÆ£»Ê¤ÈJIN¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡Ê¤´ÈÓ¤ò¡Ëºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦JIN¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï½ÐÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÁÍý¹¥¤¤Ç¡Ö¥Æ¥ó¥¸¥ã¥ó¥Á¥²¡ÊÌ£Á¹¥Á¥²¡Ë¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤ò¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ë¥³¥®¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºî¤Ã¤¿Áê¼ê¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖºÇ¶á´Ú¹ñ¤Ë¡¢¤¨¡¼¤È¡ÄÀèÇÚ¡£µÞ¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢ÆüËÜ¤ÎÀèÇÚ¡£¥Æ¥ó¥¸¥ã¥ó¥Á¥²¤È¥×¥ë¥³¥®¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¾Á°¤¬½Ð¤º¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤ä¤Ã¤È¡Ö¤¢¤¢¡ªÁêÍÕ¤µ¤ó¡ªÁêÍÕ¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤ÎÌ¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤óÁêÍÕ¤µ¤ó¡ª¡×¡ÖµÞ¤Ëµ²±¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿½¤·ÌõÌµ¤µ¤½¤¦¤Ë¤È²¿ÅÙ¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëJIN¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê²Î¤Ï¸ÆµÛ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¸ÆµÛ¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤ÏÂ©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·Ä¹¤¯¤¿¤á¤Æ¤«¤éÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Â±é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
ºØÆ£¤«¤é¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Î½Ð¤·Êý¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡Ä´é¡©¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÊÖ¤·¤¿JIN¡£¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È¹â¤¤À¼¤â½Ð¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHKÁí¹ç
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦JIN¤¬¼êÎÁÍý¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¢¡JIN¡¢¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÀèÇÚ¡×ÌÀ¤«¤¹
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢BTS¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ÎºØÆ£»Ê¤ÈJIN¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡Ê¤´ÈÓ¤ò¡Ëºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦JIN¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï½ÐÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÁÍý¹¥¤¤Ç¡Ö¥Æ¥ó¥¸¥ã¥ó¥Á¥²¡ÊÌ£Á¹¥Á¥²¡Ë¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤ò¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ë¥³¥®¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºî¤Ã¤¿Áê¼ê¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖºÇ¶á´Ú¹ñ¤Ë¡¢¤¨¡¼¤È¡ÄÀèÇÚ¡£µÞ¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢ÆüËÜ¤ÎÀèÇÚ¡£¥Æ¥ó¥¸¥ã¥ó¥Á¥²¤È¥×¥ë¥³¥®¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¾Á°¤¬½Ð¤º¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤ä¤Ã¤È¡Ö¤¢¤¢¡ªÁêÍÕ¤µ¤ó¡ªÁêÍÕ¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤ÎÌ¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤óÁêÍÕ¤µ¤ó¡ª¡×¡ÖµÞ¤Ëµ²±¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿½¤·ÌõÌµ¤µ¤½¤¦¤Ë¤È²¿ÅÙ¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡JIN¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÎÈë·í¤È¤Ï
¸½ºß¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëJIN¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê²Î¤Ï¸ÆµÛ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¸ÆµÛ¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤ÏÂ©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·Ä¹¤¯¤¿¤á¤Æ¤«¤éÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Â±é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
ºØÆ£¤«¤é¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Î½Ð¤·Êý¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡Ä´é¡©¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÊÖ¤·¤¿JIN¡£¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È¹â¤¤À¼¤â½Ð¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHKÁí¹ç
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û