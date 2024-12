旅行情報誌『じゃらん』は、「行ってみたいクリスマスマーケットランキング」を発表。1位には神奈川の「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」が選ばれた。■クリスマス気分が高まるスポット今回発表された「じゃらん 行ってみたいクリスマスマーケットランキング」は、10月18日(金)〜10月21日(月)の期間、47都道府県在住の20代〜50代の1024人を対象に、「クリスマスマーケット」に関するアンケートを実施し、ランキング化したもの。

1位に輝いた「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」は、本場ドイツの雰囲気が楽しめると毎年話題のイベント。本物のもみの木を約2万球のLEDで装飾した巨大ツリーがシンボルになっており、15回目を迎える今年は“Memorial”をテーマに過去最多の58店舗が並ぶ。次いで2位には、兵庫の「神戸クリスマスマーケット −古城のクリスマス−」がランクイン。神戸布引ハーブ園で行われているクリスマスマーケットで、標高約400mにある古城の広場が“ボタニカルクリスマス”をテーマにかわいい空間へと彩られている。そのほか、3位に北海道の「ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」、4位に東京の「クリスマスマーケット2024in東京スカイツリータウン」、5位に長崎の「European Holy Christmas」、6位に東京の「東京クリスマスマーケット2024 in 神宮外苑」などが名を連ねた。