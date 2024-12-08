ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢2019Ç¯¤Ë´µ¤Ã¤¿¡ÈÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¡É¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¡ÈÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¡É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¤¤¤Ä¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤à¥ê¥¹¥¯¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò
¡¡12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÊÆÁÒ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X FINAL¡Ù¤Î¸ø³«Æü¡£º£ºî¤ò°Ê¤Æ2012Ç¯10·î¤«¤éÂ³¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤¬´°·ë¤¹¤ë¡£¹õÌø¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤ÇºÇ¸å¤Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÊÆÁÒ¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¼«¿È¤â10¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤¢¤ë¥Ò¡¼¥ë¤ÇÁö¤ë¤Î¤¬¿É¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤â2019Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¡ÈÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¡É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¡É¤È¤ÏÇ¾¤äÀÔ¿ñ¤ò¼é¤ë±Õ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬ÄË¤äÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¡£ÊÆÁÒ¤Ï¡Ö»£±Æ¤ÎºÇÃæ¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¯°ÊÁ°¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°Êâ¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÉ¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¼ê¤ò»Ù¤¨¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤¿¤é¡Ø¤Þ¤¿ºÆÈ¯¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¤¤¤Ä¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÄ¹´ü¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¥ê¥¹¥¯¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ë³ÐÌÌ¤Ç¤â°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¤¬Á´Éô·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿±ÇÁü¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÆÁÒ¡£¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµ¯¤¾å¤¬¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡×¡Ö°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¡ØÇ¯¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¡Ø¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¤·¤ß¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ÊÈ¯¾É¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡Ë¿ô¤«·î´ÖÁö¤êÀÚ¤ì¤ë¤«ÉÝ¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÇ¾¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Â¤±ÆºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¡£¤É¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤¬³°¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÂ¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï6¡Á7²óÌÜ¤Î½èÃÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÆÁÒ¡£¡Ö°ìÀ¸¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¾×·â¤Î¶¯¤¤Ìò¤Ï²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ì¤ë»Å»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»Å»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ µîÇ¯¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢½Å¤¤¾É¾õ¤Ï¾¯¤·²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡Öº£²ó¤Î±Ç²è¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¡×¤È¥·¥ê¡¼¥º´°Áö¤ò¹õÌø¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£