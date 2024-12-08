ÊÒÉÕ¤±Ëâ vs ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÈÂ²¡£¾×ÆÍ¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Â²È¤Ç¤ÎÆü¡¹
¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬²÷´¶¤ÇÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤Ï²¿¤Ç¤â¼Î¤Æ¤¿¤¤¡ª»ä¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼Î¤ÆËâ¡×
¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬²÷´¶¤Ç¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ÏÂ¨¼Î¤Æ¤ë¡ªÆü¡¹¡¢¥´¥ßÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·²ó¤ë¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼Î¤ÆËâ¡×¤Î¤æ¤ë¤ê¤Þ¤¤¤µ¤ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥â¥Î¤Ç°î¤ì¤¿±ø²È¡Ê¤ª¤¦¤Á¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êì¡õ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÄÊì¤ÈÊë¤é¤¹²È¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥â¥Î¤Ç°î¤ì¡¢¤æ¤ë¤ê¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤â²ÈÂ²¤Î²ÙÊª¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤ë¤ê¤µ¤ó¤¬¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢²ÈÂ²¤È¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤ï¤«¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Á¸ç¤êÊÔ¡Á
Ãø¡á¤æ¤ë¤ê¤Þ¤¤¡¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¥¦¥Á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£ ¡ÖÊª¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¤ÉÂ¡×¤òÈ¯¾É¤·¡¢º£¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù