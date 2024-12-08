¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãREDLINE¡ä¤Ï¥Õ¥§¥¹ÈÓ¤â½¼¼Â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Å¹¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê
Ä¹Ãú¾ì¤Î¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²á¤´¤¹ºÝ¤ËÂç»ö¤Ê¡¢¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡È¿©¡É¡£¥Õ¡¼¥É¥Ö¡¼¥¹¤â½¼¼Â¤·¤¿¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Îó¤òÀ®¤·¤ÆÆø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢¼ê·Ú¤Ê¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥Õ¡¼¥É¡¢¤Þ¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤¿¤³¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡ãREDLINE¡ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Å¹ÊÞ¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
º£¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½ÐÅ¹¤·Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¹ÈÓ¤ÎÏ·ÊÞ¡¢Dragon Ash¤Îºù°æÀ¿(Dr)¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡Èºù°æ¿©Æ²¡É¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Õ¥§¥¹ÈÓ¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿04 Limited Sazabys¤ÎRYU-TA(G)¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÌÍ¤ä ¤ª¤¬¤¿¡É¤â½ÐÅ¹¡£MY FIRST STORY¤ÎHiro(Vo)¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥«¥ì¡¼Å¹¡È¥â¥ê¡¼¥º¥«¥ì¡¼¡È¤â¡¢Îó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹¤À¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¡ãREDLINE¡ä¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÈThumb¡É¤ÏSHADOWS / FACT¤ÎHiro¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ªÅ¹¡¢º£²ó¤Ï¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤È¤¤¤¦¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤ä¥Õ¥©¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤ò·È¤¨¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤â¤ªÅ¹¤ËÎ©¤ÄÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«½é½ÐÅ¹¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÅ¹¡È¶¯ÈÓ¿©Æ²(¥¹¥È¥í¥ó¥°¥À¥¤¥Ê¡¼)¡É¤Ç¤Ï¼ïÎàËÉÙ¤Ê¡ãREDLINE¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤Á¤ã¤ó¤³½Á¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä¤Î1Æü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµÈ±©¤µ¤ª¤ê
»£±Æ¡ýREDLINE
¢¡BARKSÆâ¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢£JMS¼çºÅ¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä
12·î8Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë
open9:00 / start10:30 / ½ª±éÍ½Äê22:00
¢§12·î7Æü(ÅÚ)½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ACIDMAN¡¢Age Factory¡¢ALI¡¢ASP¡¢Awich¡¢bacho¡¢FAT PROP¡¢FOMARE¡¢go!go!vanillas¡¢HERO COMPLEX¡¢KOTORI¡¢MONGOL800¡¢MY FIRST STORY¡¢PEDRO¡¢RIZE¡¢SATOH¡¢SIX LOUNGE¡¢THE FOREVER YOUNG¡¢TETORA¡¢tricot¡¢w.o.d.¡¢WurtS¡¢04 Limited Sazabys¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢Í¥Î¤
¢§12·î8Æü(Æü)½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
AFJB¡¢BLUE ENCOUNT¡¢coldrain¡¢Crossfaith¡¢Crystal Lake¡¢CVLTE¡¢Dragon Ash¡¢dustbox¡¢EGG BRAIN¡¢ENTH¡¢FACT¡¢Fear,and Loathing in LasVegas¡¢FOR A REASON¡¢HEY-SMITH¡¢MAN WITH A MISSION¡¢MONOEYES¡¢MY FIRST STORY¡¢NOISEMAKER¡¢Northern19¡¢Paledusk¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢SHADOWS¡¢SHANK¡¢SiM¡¢The BONEZ¡¢SPARK!!SOUND!!SHOW!!¡¢TOTALFAT¡¢WORSTRASH¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
¢£REDLINE ALL THE FINAL PROJECT ¡ÈREDLINE DREAM BAND¡É
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë
¢§Vocal
Adam Graham (FACT)
AG (NOISEMAKER)
GEN (04 Limited Sazabys)
Hiro (SHADOWS / FACT)
ºÙÈþÉð»Î (MONOEYES)
°Ã¸¶¾Ê¿ (SHANK)
Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)
Jesse (The BONEZ / RIZE)
JOEY (EGG BRAIN)
Jose (TOTALFAT)
Kaito (Paledusk)
³Þ¸¶·òÂÀÏº (Northern19)
Kenta Koie (Crossfaith)
Kj (Dragon Ash / The Ravens)
MAH (SiM)
Masato (coldrain)
N¢ÏOKI (ROTTENGRAFFTY)
NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)
Suga (dustbox)
¢§Guitar
Kazuki (SHADOWS / FACT)
YD (Crystal Lake)
Daidai (Paledusk)
¢§Bass
¥Á¥è (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)
¢§Drums
Tatsuya (Crossfaith)
¢§Special Thanks
169 ¥¤¥Á¥í¡¼, ¥¿¥¯¥Þ, ¥¿¥Ê¥«¥æ¡¼¥ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram