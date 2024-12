長丁場のフェスやイベントを過ごす際に大事な、また楽しみのひとつである“食”。フードブースも充実した<REDLINE ALL THE FINAL>では、午前中からお客さんが列を成して賑わいをみせていた。ガッツリとお腹を満たしてくれるものから、手軽なワンハンドフード、またスイーツまで揃ったこのフードブースで<REDLINE>ならではと言えるのが、アーティストが手がけた店舗が多数出店していること。

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





関連リンク

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

今や全国各地のロックフェスに出店し大人気となっているフェス飯の老舗、Dragon Ashの桜井誠(Dr)がプロデュースする“桜井食堂”はじめ、こちらもフェス飯常連となった04 Limited SazabysのRYU-TA(G)プロデュース“麺や おがた”も出店。MY FIRST STORYのHiro(Vo)が監修したカレー店“モリーズカレー“も、列の絶えない人気店だ。またこの<REDLINE>がイベント初出店となる“Thumb”はSHADOWS / FACTのHiroがオーナーを務めるお店、今回は新メニューだというタコライスやフォー、グリーンカレーを携えて、本人もお店に立つ予定だというので、ぜひ立ち寄ってみてほしい。そのほか初出店のおにぎり店“強飯食堂(ストロングダイナー)”では種類豊富な<REDLINE>オリジナルおにぎりとちゃんこ汁が味わえる。しっかりと食べて、<REDLINE ALL THE FINAL>の1日を楽しんでほしい。取材・文◎吉羽さおり撮影◎REDLINE◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ