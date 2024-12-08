¡Ú1999Ç¯À¸¤Þ¤ì½÷À·ÝÇ½¿Í¡ÛÇ§ÃÎÅÙ¥¹¥³¥¢3°Ì»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬1°Ì2°ÌÆÈÀê
·ÝÇ½¿Í¡¦ÍÌ¾¿Í¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤ä¾ÍèÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê´üÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥° supported by DmMiX¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¡×¤µ¤ó¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢°ìÅÔ»°¸©ºß½»¤Î10¡Á60ÂåÃË½÷4400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤äÍÌ¾¿Í¤Î¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¡Ê´é¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡ÖÍ¶°úÎ¨¡Ê¸«¤¿¤¤¡¦Ä°¤¤¿¤¤¡¦ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢2024Ç¯5·îÅÙ¡¦8·îÅÙ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤òÍøÍÑ¤·¡¢1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£TOP3¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¦1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú1°Ì¡§¶¶ËÜ´ÄÆà¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRev.from DVL¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Þ¤Ç³èÌö¡£2016Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡ÝÂ´¶È¡Ý¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£2022Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤Ç¤Ï¿ÀÈøÉö¼î¤È¶¦±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤éÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ÎÀé¿ÒÌò¤ò±é¤¸¡¢2024Ç¯¤Ï¾åÇòÀÐË¨²»¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¢Ê¡ÃÏÅí»Ò¤È¤Î¥¯¥ï¥È¥í¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î2024Ç¯¸å´ü¡¦NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2°Ì¡§±ÊÌî²ê°ê¡Û
2010Ç¯¤«¤é»¨»ï¡Ø¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡Ù¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯1·î´ü¤Î¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ç·î9¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤ÏÃËÀ7°Ì¤ÎÎëÌÚ¿Î¤È¶¦±é¡£12·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ç¤ÏÄ«¥É¥é¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿º´Æ£·ò¤ÈW¼ç±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3°Ì¡§»³²¼Èþ·î¡Û
2016Ç¯¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë3´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¡ØËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ç¤ÏÊ¡¸¶ÍÚ¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌò¤ò¹¥±é¡£2024Ç¯¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¡£7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¤Ç¤ÏµÈÀî°¦¡¢Çë¸¶Íøµ×¤È¶¦±é¡¢11·î22Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿±Ç²è¡ØÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¾³À¾¢¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥° supported by DmMiX¡¿1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©À¤µªËöÀ¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¼Ô¤¬Â¿¿ôÃÂÀ¸