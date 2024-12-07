¡Ö41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ºÍ¿§·óÈ÷¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤¬Ê¨¤¯¡Ö20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê41ºÐÌÜ»Ø¤½¡ª¡×
2007Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é17Ç¯¡¢¶á±Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎµÜËÜ¾ÐÎ¤(41)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£7Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤ÇÈù¾Ð¤à¶á±Æ¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤Î²ÖÂ«¤ò³§¤µ¤ó¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿´¤ËÉ÷¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤Ê¡£ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡£Ì¿¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¡£Âô»³¤Î°¦¾ð¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ø¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤41ºÐ¤¬µï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¾ÐÎ¤¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Ä¤³¤ó¤Ê41ºÐÌÜ»Ø¤½¡ª¡×¡Ö¥¥»¥¤Î41ºÐ¡ª20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£