¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤æ¤¿¤Ü¤ó¡¢15ºÐ²¼Äï¤Î°é»ù¤ËÀÑ¶Ë»²²Ã¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÉÔÅÐ¹»YouTuber¡×¡Ö¾¯Ç¯³×Ì¿²È¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤ÏËÁ¸±²È¤òÌ¾¾è¤ë¤¿¤æ¤¿¤Ü¤ó¤¬¡¢12·î4Æü¤ËInstagram¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£Äï¤Î1¤«·î¸¡¿Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï11·î¤Ë15ºÐ²¼¤ÎÄï¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢6¿Í·»Äï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿´ÇÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Î¡È°é»ù¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡ÔÄï¤Î1¥ö·î¸¡¿Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿!ËèÆü¥ß¥ë¥¯¤òÂô»³°û¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢1¥ö·îÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÎ½Å¤¬À¨¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹!¤´µ¡·ù¤Ê»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¾Ð¤¦¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤¿»þ¤Î´é¤¬¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹!¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·»¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¿ÍÀ¸¤ÏËÁ¸±¤À!¡Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÄï¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ê¤ó¤¸¤ã¡Õ
¡¡¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡ÔÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê?¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡Õ
¡Ô·»Äï¤¬·ò¿Ç¹Ô¤¯¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Õ
¡Ô¸¡¿Ç¤âÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î??¡Õ
¡Ô¤â¤Ï¤ä·»¤Ê¤Î¤«Éã¿Æ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡Õ
¡ÔÌ¤½¢³Ø»ù¤¬Æ±È¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤»Ò¤¬Æ±È¼¤Ã¤Æ¸«¤¿»ö¤Ê¤¤¤«¤â¡Õ
¡¡¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÂç¿Í¤¬¤Ë¤Ê¤¦¤Ù¤¤È¤µ¤ì¤ë¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤äÆü¾ïÀ¸³è¾å¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò²áÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ø¤¹¡£²È»ö¤ÎÉéÃ´¤ä¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÏ«Æ¯¡¢ÍÄ¤¤·»Äï¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¡¢±£¤ì¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ô¼«Ê¬¤Î»ö¤ò¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤ÉÆ±À¤Âå¤ËÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤Éº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ëºß³ØÃæ¡£Æ±À¤Âå¤ÈÈæ¤Ù¤¿¾ì¹ç¡¢Èæ³ÓÅª»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤°ÍýÍ³¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÉÔÅÐ¹»YouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÀèÀ¸¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Û¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¤Ë¸«¤¨¤¿¤¿¤¿¤á¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤»þ¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¡Ø¿ÍÀ¸¤ÏËÁ¸±¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤òÌ¾¾è¤ëÉã¿Æ¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÈãÈ½¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¤«¤é³Ø¹»¶µ°é¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹â¹»¼õ¸³¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ï¡¢¿Æ¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÅÐ¹»µñÈÝ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡ØÈ¿¹³´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÙµÕ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¤ÏX¤Ç¡Ö±Ñ¸¡5µé¡×¤Î¹ç³Ê¤òÊó¹ð¤·¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÁ¸±¤À!¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÙ¶¯¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»Ò¼é¤ÎÉéÃ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£