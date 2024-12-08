¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬¿®¹æÌµ»ë¤·¤¿¤é¡Ä¡×°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¡© ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÂ¿¤¤¡Ö²«¿§¤¤Ìð°õ¡×¤Ã¤Æ²¿¡© ¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¥³¥È¤È¤Ï
Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¿®¹æ¤ò¸í¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë
¡¡Á´¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤ÇÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î°ãÈ¿¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÆæ¤ÎÌð°õ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê17Ëç¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìµþÅÔ¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢¹Åç¸©¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ17ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ËÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÏÆ»Ï©¾å¤ò¼«Æ°¼Ö¤È¤È¤â¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÁë¤«¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³¹¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅ¼Ö¼«ÂÎ¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ëÆ»Ï©¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¼«Æ°¼ÖÍÑ¤Î¿®¹æµ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼ÖÍÑ¤Î¿®¹æµ¡¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¿®¹æµ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤â¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÄ¿®¹æ¤Î¤È¤¤ÏÄ¾¿Ê¡¢º¸ÀÞ¡¢±¦ÀÞ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²«¿®¹æ¤ª¤è¤ÓÀÖ¿®¹æ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄä»ßÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¤·¿®¹æµ¡¤Î²¼Éô¤Ë¡Ö²«¿§¤ÎÌð°õ¿®¹æ¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Þ¤¿¤Ï²«¿®¹æ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Ìð°õ¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ï¸í¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿®¹æ¤Ë¡ÖÀÖ¿§¤Î¡ß°õ¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¤ß¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î¼ÖÎ¾¤¬½¾¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤¤É¤¸©³°¤«¤éÍè¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°ÕÌ£¤ò´ª°ã¤¤¤·¤ÆÄä»ß¤·Æ»Ï©¤¬½ÂÂÚ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÁö¹Ô¤¹¤ë³¹¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ç´Ñ¸÷¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿®¹æ¤Î°ÕÌ£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤â¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿®¹æµ¡¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬¿®¹æ¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¸òº¹ÅÀ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿®¹æÌµ»ë¡×¤Î»ö°Æ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï2024Ç¯11·î9Æü¤Ë·§ËÜ»ÔÅÅ¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¸òº¹ÅÀ¤òÀÖ¿®¹æ¤ÇÄä¼ÖÃæ¡¢ËÜÍè¤ÏÄä¼Ö¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¿®¹æ¤ò¸íÇ§¤·¤ÆÄ¾¿Ê¤¹¤ë»ö°Æ¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ï¤½¤ÎÂç¤¤µ¤æ¤¨¡¢Â¾¤Î¼ÖÎ¾¤È¾×ÆÍ¤¹¤ì¤ÐÂç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤â¼«Æ°¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤¿¤È¤¨Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè7¾ò¤Ç¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò´Þ¤á¡¢¼ÖÎ¾¤¬¿®¹æµ¡¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ò¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¸òÄÌ°ãÈ¿¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·Ù»ëÄ£¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖÈ¿Â§¹Ô°Ù¤Î¼ïÊÌµÚ¤ÓÈ¿Â§¶â°ìÍ÷É½¡×¤Ë¤Ï¡ØÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ãÈ¿¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç·¿¼ÖÍó¤ÎÈ¿Â§¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¤ò¤¹¤ì¤ÐÂç·¿¼Ö¤ÈÆ±¤¸È¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÆ»Ï©¸òÄÌË¡Âè22¾ò¤Ç¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ëü¤¬°ìÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Â®ÅÙÄ¶²á¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼ÖËô¤Ï¥È¥í¥ê¡¼¥Ð¥¹¤Ï¡¢µ°Æ»Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¯Ì¿Îá¤ÇÄê¤á¤ëºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò¤³¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°ÏÆâ¤ÇÆ»Ï©É¸¼±Åù¤Ë¤è¤ê¤½¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅö³ºÌ¿Îá¤ÇÄê¤á¤ëºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò¤³¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê¾òÊ¸¤ò°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡×
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÆ»Ï©É¸¼±¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬»þÂ®30¥¥í¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤Î¾ì¹ç¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ï¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ªÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ°Æ»±¿Å¾µ¬Â§¡×¤ÎÂè53¾ò¤Ç¡¢Æ°ÎÏÀ©Æ°µ¡¤òÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò»þÂ®40¥¥í°Ê²¼¡¢Ê¿¶ÑÂ®ÅÙ¤ò»þÂ®30¥¥í°Ê²¼¤È¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò»þÂ®25¥¥í°Ê²¼¡¢Ê¿¶ÑÂ®ÅÙ¤ò»þÂ®16¥¥í°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬¼«Æ°¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÄäÎ±½ê´Ö¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ëÄ¹ºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©·Ù¤¬Ï©ÌÌÅÅ¼ÖÀìÍÑ¤Î¡Ö²«¿§¤¤Ìð°õ¿®¹æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÕÌ£¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼ÖÎ¾¤¬µ°Æ»ÉßÆâ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿·è¤Þ¤ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²þ¤á¤Æ¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£