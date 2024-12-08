ÀÐÇËÁíÍý ÍîÁªµÄ°÷¤«¤é°Õ¸«Ä°¼è¡¡¡Ö2ÀéËü±ß»Ùµë¡×¤¬µÕÉ÷¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Èº¬¶¯¤¤ÉÔËþ
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢10·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÍîÁª¤·¤¿Á°µÄ°÷¤é¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÀè¤ÎÁíÁªµó¡¢ÂçÊÑ¤Ë¸·¤·¤¤¿³È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛ¤¿¤ë»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÞ¤Ï¤É¤³¤òÀµ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´÷Øß¡Ê¤¤¿¤ó¡Ë¤Î¤Ê¤¤¤´°Õ¸«¤ò»ò¤ê¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡º©ÃÌ²ñ¤Ë¤Ï¡¢²¼Â¼¸µÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ä¹âÌÚ¸µÉü¶½Âç¿Ã¤é¤ª¤è¤½90¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍîÁª¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÅÞËÜÉô¤¬Èó¸øÇ§¸õÊä¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ë2000Ëü±ß¤ò»Ùµë¤·¤¿¤³¤È¤¬µÕÉ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ÎÉÔËþ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ï°Õ¸«¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç·ëÂ«¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¡¢À¯¼£²þ³×¤ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÀè¤ÎÁíÁªµó¡¢ÂçÊÑ¤Ë¸·¤·¤¤¿³È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛ¤¿¤ë»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÞ¤Ï¤É¤³¤òÀµ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´÷Øß¡Ê¤¤¿¤ó¡Ë¤Î¤Ê¤¤¤´°Õ¸«¤ò»ò¤ê¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡º©ÃÌ²ñ¤Ë¤Ï¡¢²¼Â¼¸µÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ä¹âÌÚ¸µÉü¶½Âç¿Ã¤é¤ª¤è¤½90¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍîÁª¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÅÞËÜÉô¤¬Èó¸øÇ§¸õÊä¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ë2000Ëü±ß¤ò»Ùµë¤·¤¿¤³¤È¤¬µÕÉ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ÎÉÔËþ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ï°Õ¸«¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç·ëÂ«¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¡¢À¯¼£²þ³×¤ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£