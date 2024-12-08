¡Ú¥«ー¥×¡ÛOB²ñ¤Ë¿·°æ´ÆÆÄ½ÐÀÊ¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥«ー¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×
7Æü¡¢¥«ー¥×¤ÎOB²ñ¤¬¹Åç»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì½ÐÀÊ¤·¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤¬Íè¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥Ýー¥È
¡Öº£Ç¯¤â¥«ー¥×±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤êÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
7Æü¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹Åç¥«ー¥×OB²ñ¡£¸µÁª¼ê¤ä¿¦°÷¤é¡¢Ìó100¿Í¤¬ºÆ²ñ¤ò¤Ê¤Ä¤«¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½ªÈ×¤Ë¼ºÂ®¤·¡¢4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥«ー¥×¡£º©¿Æ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏÀèÇÚ¤é¤òÁ°¤Ë¡¢Àè¤ò¸«¤¹¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÎÏ¤Î°éÀ®¤ÈÍè¥·ー¥º¥ó¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ
¡Ö¿·°æ¤¬´ÆÆÄ¤ò¼¤á¤¿¤È¤¤Ë²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥«ー¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ô2024Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¡Õ