¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¾Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤â¤Î¡Ä¡©¡¡Í§Ã£¤Î¥»¥ì¥ÖÈ¯¸À¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â1¿Í¤ä2¿Í¡¢·²¤òÈ´¤¯¤ª¶â»ý¤Á¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Î°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï°µ¤¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»×¤ï¤ºÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò²ñÏÃ¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Î¥»¥ì¥ÖÈ¯¸À¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¥·¥§¥Õ¤¬¾Æ¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¥·¥§¥Õ¤¬¾Æ¤¯
¡ÖÍ§Ã£¤¬ºòÆü¤ÎÌë¤Ë¿©¤Ù¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡Ø²È¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¾Æ¤¯¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¥·¥§¥Õ¤¬Íè¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡Ù¤È¾×·â¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£²È¤Ë¥·¥§¥Õ¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁêÅö¥»¥ì¥Ö¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¼õÉÕ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯8·î¡Ë
¢¦ ¥»¥ì¥Ö¤ÊÍ§Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£²È¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£