¡ÚÃæ¶ä¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛECB¤Ï0.25¡óÍø²¼¤²¤Ø
¡ÚÃæ¶ä¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛECB¤Ï0.25¡óÍø²¼¤²¤Ø
¡¡12Æü¤ÎECBÍý»ö²ñ¤Ïº£Ç¯4²óÌÜ¤ÎÍø²¼¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê6·î¤ËÍø²¼¤²¤ò³«»Ï¡¢7·î¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î¡¢10·î¤ÈÍø²¼¤²¡ËÍø²¼¤²Éý¤Ï0.25¡ó¤ÇÍÂ¶â¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¶âÍø¤Ï3.0¡ó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æー¥í·÷¤Ï·Ê¶·´¶¤¬°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÂçÉýÍø²¼¤²¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥í·÷µÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î11·î¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô(PMI)¤¬¸®ÊÂ¤ß¼å¤¯½Ð¤¿11·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢Ã»´ü¶âÍø»Ô¾ì¤Ç¤Î0.5¡ó¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤¬°ì»þ50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¹Ô¤²á¤®´¶¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ¾Á°¤Ç¤Ï¤Û¤Ü0.25¡óÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥æー¥í·÷¤ÏÀ¯¼£¤¬¤é¤ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥ÄÏ¢Î©À¯¸¢¤¬11·î¤ËÊø²õ¡¢12·î¤Ë¼óÁê¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï12·î4Æü¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¡£¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¿·¼óÁê¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¹Ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬ECB¤Î»ÑÀª¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡£¥é¥¬¥ë¥ÉÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÍø²¼¤²·ÑÂ³»ÑÀª¤¬¶¯¤¯¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¥æー¥íÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
¡¡12Æü¤ÎECBÍý»ö²ñ¤Ïº£Ç¯4²óÌÜ¤ÎÍø²¼¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê6·î¤ËÍø²¼¤²¤ò³«»Ï¡¢7·î¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î¡¢10·î¤ÈÍø²¼¤²¡ËÍø²¼¤²Éý¤Ï0.25¡ó¤ÇÍÂ¶â¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¶âÍø¤Ï3.0¡ó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æー¥í·÷¤Ï·Ê¶·´¶¤¬°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÂçÉýÍø²¼¤²¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥í·÷µÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î11·î¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô(PMI)¤¬¸®ÊÂ¤ß¼å¤¯½Ð¤¿11·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢Ã»´ü¶âÍø»Ô¾ì¤Ç¤Î0.5¡ó¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤¬°ì»þ50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¹Ô¤²á¤®´¶¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ¾Á°¤Ç¤Ï¤Û¤Ü0.25¡óÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥æー¥í·÷¤ÏÀ¯¼£¤¬¤é¤ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥ÄÏ¢Î©À¯¸¢¤¬11·î¤ËÊø²õ¡¢12·î¤Ë¼óÁê¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï12·î4Æü¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¡£¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¿·¼óÁê¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¹Ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬ECB¤Î»ÑÀª¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡£¥é¥¬¥ë¥ÉÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÍø²¼¤²·ÑÂ³»ÑÀª¤¬¶¯¤¯¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¥æー¥íÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬