¡ÖBoys¡¡be¡×ÃæÀîØ¹ÂÀ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³¹Æ»ÆÍ¤¿Ê¤á!!ÆÀ°Õ¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¡¡¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡¡Ú¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈJr.¡Û¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈJr.¤Ë´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖBoys¡¡be¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ªÃæÀîØ¹ÂÀ¡Ê15¡Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ê»å²ì¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë
¡¡¾®³Ø2Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤¿¥À¥ó¥¹¤¬ËÍ¤Î°ìÈÖ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÙ¤êÊý¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¸ÄÀ¤¬Ë¤«¤Ê¤Î¤¬¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
¡¡2019Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾®³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥À¥ó¥¹¤Î·ÏÅý¤Ï¥¸¥ã¥º·Ï¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¾å¼ê¤ËÍÙ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ü¤Ç¤¢¤ë¡ÖAmBitious¡×¤Î°æ¾å°ìÂÀ¡¢±Ê²¬Ï¡²¦¤¬¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÀ¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼ÂÎÏ¤¬À¨¤¯¤Æ¡¢¸«¤ë¤È´èÄ¥¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¡²¦¤ÏÍÙ¤êÊý¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¤¤Ä¤â¡È¤½¤¦¤¤¤¦¸«¤»Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡É¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÏÂ¤¬Ä¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÙ¤ë¾å¤Ç¤âÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÞÀè¤ÎÀè¤ÎÀè¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡É½¾ð´ÉÍý¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¡Ö¥µ¥Þ¥¹¥Æ¥é¥¤¥Ö¡×¤¯¤é¤¤¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³Ê¹¥ÎÉ¤¤¶Ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢ËÍ¤È¡ÊÃÓÀî¡ËÐÒ´õÌï¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï2¿Í¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤È¹½À®¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£King¡õPrince¤µ¤ó¤äTravis¡¡Japan¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¿¶¤êÉÕ¤±¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï11¿Í¤ÈÂç½êÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹½À®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¸ÄÀ¤â11¿§¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿§¤ò¿¼¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡ÖLil¡¡¤«¤ó¤µ¤¤¡×¤Î¡ÊáÄ´Ö¡ËÎ°¹ª¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ü¤½¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤¬ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¼Ð¤á¾å¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤«¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÃæÀîØ¹ÂÀ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²Î¤â¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡þÃæÀî¡¡Ø¹ÂÀ¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤»¤¤¤¿¡Ë2009Ç¯¡ÊÊ¿21¡Ë3·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î15ºÐ¡£19Ç¯12·î22Æü¤ËÆþ½ê¡£¼ñÌ£¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢·ì±Õ·¿O¡£
¡¡¢¦Boys¡¡be¡¡2020Ç¯11·î21Æü·ëÀ®¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î²ÐÍËÆü¤Ë½Ð±éÃæ¡£