¡Ö¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡ª¡×Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¡È¶¯Îõ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡ÉßÚÎö¤Î½Ö´Ö¡Ö¶¯¤¤¤Ê¡× Áê¼êFW¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¢ª¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤Æ¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤ë
¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ø¥ó¥È 2¡Ý0 ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î8Æü¡¿¥¢¥ë¥Æ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¡È¶¯Îõ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡É¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¢ª¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Î½Ö´Ö
¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤¬"À¤³¦¿å½à"¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤ÆÂÎÀª¤òÊø¤µ¤»¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Å¨¥Á¡¼¥à¤«¤éÁÔÂç¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿³È½¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¡£¹â¿å½à¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè17Àá¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ø¥ó¥ÈÀï¤Î11Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁê¼ê¤ËÊø¤µ¤ì¤«¤±¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ø¥ó¥È¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÇFW¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¿ØÆâ¤Ë¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯´í¸±»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£ÅÄ¤À¡£
¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ8¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤¬Ãæ¤Ë½Ð¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬Â¸µ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¸å¤í¤«¤éÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´í¸±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤"ÀäÌ¯¤Ê"¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÂÎÀª¤òÊø¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
Â¤¬¤â¤Ä¤ì¤Æ¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎDF¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥Ù¥é¥¤¥É¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¡£Áê¼ê¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Áê¼ê¥Û¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¶Á¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿³È½¤ÎÅ«¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ£ÅÄ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤À¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ·â¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¿ô¤â¥¿¥Ã¥¯¥ëÀ®¸ù¿ô¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¿ô¤â3ËÜ»Ø¤ËÆþ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä»Ä¤·¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡ÖÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¥Þ¥¸¤Ç²½¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¶¯¤¤¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤ÇFK¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢Í¦´º¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢22Ê¬¤ËÆ±¤¸¤¯¼éÈ÷¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁê¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÅÏÊÕ¹ä¡¢°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ø¥ó¥È¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHet Nieuwsblad¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ø¥ó¥È¤Î°ËÆ£¤äÅÏÊÕ¤ÈÆ±¿ô¤Ç¤«¤Ä¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇºÇ¹â¤Î¡Ö7ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç²¿¥á¡¼¥È¥ë¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡×É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë