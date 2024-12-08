Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¡¦ÄÔ¿ÎÀ®»á¡Ö°ìÆü¡¢µ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¿´¶¤Ä¤Å¤ë
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬6Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£54ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£8Æü¤Ë¤â²òË¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»à°ø¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¡¢³©Àî¾Þºî²È¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄÔ¿ÎÀ®»á¡Ê65¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ëweb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖDesignStories¡×¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÄÔ»á¤ÏÆ±¥Þ¥¬¥¸¥óÆâ¤Î¡ÖJINSEI STORIES¡×¤Ç¡ÖË¿·îË¿Æü¡¢ÉÔ°Õ¤ÎÈá¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÆü¤ÏÆüµ¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢°ìÆü¡¢µ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºòÆü¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ©»Ò·¯¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢365Æü¡¢°ìÅÙ¤âµÙ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Æüµ¤¬½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Â©»Ò¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¤½¤Ã¤È¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤¸¤Ç¡¢Éã¤Á¤ã¤ó¤Ï´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÄÔ»á¤Ï¸½ºß¡¢¥Ñ¥ê¤Ëºß½»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸ü¤¤±À¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¶õ¤«¤é°ì¶Ú¤Î¸÷¤¬º¹¤¹¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤Ü¤¯¤ÎÊì¤µ¤ó¤¬¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¿É¤¤»þ¤Ï¡¢¤¸¤ã¤ó¤¸¤ã¤óßÖ¤á¤Æ¡¢¤¬¤ó¤¬¤ó¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡£ºòÆü¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢Â©»Ò¤È¿©»ö¤ò¤·¡¢Êì¤¬¤Ü¤¯¤ËÂ÷¤·¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ï¤¤¡¢ºòÆü¡¢Éã¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¤Î¶õ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡Ä¡×¤È¡¢Æü²Ý¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤´¤Ï¤óÆüµ¡×¤ËÏÃÂê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï6Æü¡¢Åò¤òÄ¥¤Ã¤¿ÍáÁå¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤ÇÍ¼Êý¡¢Ìë¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸áÁ°9»þ¤ËJRÉÊÀî±ØÈ¯¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤ÈÃÎ¿Í¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¡£ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤·¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢Àµ¸áº¢¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¼«Âð¤Ë¤Ï¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÂ»à¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢1985Ç¯¡Ê¾¼60¡Ë¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£87Ç¯¤ÎÆ±¶É·Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡×¤Ç¡¢Ìò¤È¤·¤Æ±é¤¸¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤Î°¦¾Î¡Ö¥ß¥Ý¥ê¥ó¡×¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¿È¤Î°¦¾Î¤Ë¤âÄêÃå¤·¤¿¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â85Ç¯¤Î¡ÖC¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£88Ç¯¤«¤éNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë7Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢02Ç¯6·î¤ËÄÔ¿ÎÀ®»á¤È¸òºÝ8¥«·î¤ÇÅÅ·â·ëº§¡£01Ç¯10·î¡¢ÄÔ»á¤¬´õË¾¤·¤¿»¨»ï¤ÎÂÐÃÌ¤Ç½éÂÐÌÌ¤·¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÆ±»á¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¸å¤Î03Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤È¡¢04Ç¯1·î¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£Àì¶È¼çÉØ¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢14Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æ±7·î8Æü¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£
¢¡ÄÔ¿ÎÀ®¡Ê¤Ä¤¸¡¦¤¸¤ó¤»¤¤¡ËËÜÌ¾ÄÔ¿ÎÀ®¡Ê¤Ò¤È¤Ê¤ê¡Ë¡£1959Ç¯¡Ê¾¼34¡Ë10·î4Æü¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£82Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¨¥³¡¼¥º·ëÀ®¡£89Ç¯¤Ë¾®Àâ¡Ö¥Ô¥¢¥Ë¥·¥â¡×¤Ç¤¹¤Ð¤ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡£91Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É²ò»¶¸å¤Ï¡¢¥½¥í¤ËÅ¾¸þ¡£97Ç¯¡Ö³¤¶®¤Î¸÷¡×¤Ç³©Àî¾Þ¡£99Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖÀéÇ¯Î¹¿Í¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë´ÆÆÄ¿Ê½Ð¡£·ì±Õ·¿O¡£