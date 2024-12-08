°¦Ç¤Î¡Ø¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤Î¥µ¥¤¥ó6Áª¡¡ÌÂÏÇ»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
1.¼ª¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤¹¡Ö¥¤¥«¼ª¡×
¥¤¥«¼ª¤È¤Ï¡¢Ç¤Î¼ª¤¬²£¤ËÅÝ¤ì¤Æ¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬ÉÔ°Â¤äÉÔ²÷´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬²È¤ËÍè¤¿¤È¤¤ä¡¢Âç¤¤Ê²»¤¬¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤¬Ç¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«ÉÔ²÷¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ä»É·ã¤Ë·Ù²ü¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ä¡Ö¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤â¤·Ç¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥¤¥«¼ª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òÃæ»ß¤·¡¢Ç¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤ë¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.Æ·¹¦¤ò¸«³«¤¯
Ç¤¬Æ·¹¦¤ò¸«³«¤¯¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¤¶½Ê³¤ä¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Æ·¹¦¤òÂç¤¤¯³«¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò³Î¼Â¤Ë¤È¤é¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤éÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆÍÁ³¤ÎÂç¤¤Ê²»¤ä¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢Ç¤ÏÆ·¹¦¤ò¸«³«¤¤¤Æ·Ù²ü¿´¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤¬Ç¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«ÉÔ²÷¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Æ·¹¦¤ò¸«³«¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÌµÍý¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢·ù¤¬¤ë¾ì½ê¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡£
¤â¤·¤³¤Î¤È¤¤ËÇ¤ÎÆ·¹¦¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
3.ÂÎ¤òÄã¤¯¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë
Ç¤¬¡Ø¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢ÂÎ¤òÄã¤¯¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë»ÅÁð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¹¡£Àï¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤ÆÌµ±×¤ÊÀï¤¤¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¨Áö¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¶á¤Å¤¤¹¤®¤ë¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°¦Ç¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤é¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÇ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4.°Ò³Å¤¹¤ë
Ç¤¬¡Ø¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë°Ò³Å¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤·Ù¹ð¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£
¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥êー¤ä°ÂÁ´¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ä¡¢²áÅÙ¤ËÀÜ¿¨¤µ¤ì¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°Ò³Å¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ç¤¬ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ÆÂÎÌÓ¤òµÕÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢¼ª¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤Ê¤¬¤éÄã¤¤¤¦¤Ê¤êÀ¼¤ä¡Ø¥·¥ãー¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÍý¤ËÀÜ¿¨¤òÂ³¤±¤ë¤È¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÇ¤¬°Ò³Å¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢Ç¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¡¢ÌµÍý¤Ë¿¨¤ì¤¿¤êÀÜ¶á¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5.³ú¤ß¤Ä¤¯
Ç¤¬³ú¤ß¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×·Ù¹ð¥µ¥¤¥ó¤¬Ìµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆ°Êª¤ÏËÜÍè¡¢Ìµ±×¤ÊÁè¤¤¤ò¹¥¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê³ú¤ß¤Ä¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤òÄã¤¯¤¹¤ë¡¢°Ò³Å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë»ô¤¤¼ç¤¬¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¤Ï¹¶·â¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤â¤·Ç¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÂ¨ºÂ¤Ë¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Ç¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
6.·ã¤·¤¯ÄÞ¤ò¸¦¤°
Ç¤¬·ã¤·¤¯ÄÞ¤ò¸¦¤°¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÄÞ¤ò¸¦¤°¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤Ï¡¢Ç¤ÎËÜÇ½¤È¤·¤ÆÄÌ¾ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¶¯¤¤ÎÏ¤Ç²È¶ñ¤äÊÉ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄÞ¤ò¸¦¤®Â³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï»ô¤¤¼ç¤ä¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ô¤¤¼ç¤¬¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¦²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï½½Ê¬¤ÊÍ·¤Ó»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢ÄÞ¤È¤®¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á°¦Ç¤ÎÄÞ¸¦¤®¹ÔÆ°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÍ×°ø¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢²ò¾Ã¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°¤Çµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á»ô¤¤¼ç¤ÏÇ¤Î¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Æü¤´¤í¤«¤é¡ÖÇ¤Î¥Úー¥¹¡×¤òÂº½Å¤·¡¢Ç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÊÀ¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£