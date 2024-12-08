ÊÆ·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬ÅÀÅô¡ª¤³¤È¤·¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ê¤·¤Ç´ä¹ñ»ÔÌ±¤â¡ª¡ª
¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏ7ÆüÌë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ÎÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈÌ¤Î»ÔÌ±¤â´ðÃÏ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤ò´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ë¹ð¤²¤ëÅÀÅô¼°¡£
¹â¤µ10m¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¥¹¥®¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¡¢3Ëü¸Ä¤ÎÅÅµå¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´ðÃÏ´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤Ç°ìÈÌ¤Î»ÔÌ±¤â¾·ÂÔ¤·¡¢¤³¤È¤·¤Ï¤½¤ÎÅÐÏ¿¤âÉÔÍ×¤Ç´ðÃÏ¤Î¥²ー¥È¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(´ðÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï)
¡Ö´ðÃÏ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¤Ï11·î¡¢³¤·³»ÅÍÍ¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤äºÇ¿·±Ô¤ÎF35CÀïÆ®µ¡¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥êー¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï1·î5Æü¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£