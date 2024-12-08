Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚÁ´¹ñ¤Î8Æü¤ÎÅ·µ¤¡Û

»³±¢¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢Àã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½ê¡¹¤Ç¤Õ¤Ö¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³±è¤¤¤ÏÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅì³¤¤Ç¤Ï¡¢±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û

»¥ËÚ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1ÅÙ¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¡¢»³±¢¤Ï2ÅÙ¤«¤é9ÅÙ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢11ÅÙ¤«¤é13ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡ÚÁ´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Û

¡¦Âçºå¤«¤éÆáÇÆ

ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï9Æü°Ê¹ß¡¢À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä»¼è¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢±«¤äÀã¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡¦»¥ËÚ¤«¤éÌ¾¸Å²°

´ØÅì¤äÅì³¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤·¤Ð¤é¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢Àã¤ä±«¤¬Â³¤­¡¢½µ¤Î¸åÈ¾¤Ï¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£