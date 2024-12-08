¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¡10Æü¤Ë½ÐÈ¯Í½Äê¡Ö¡È¥«¥Ë¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡É¤Ë¡×¡¡ÅÏÊÆÁ°ºÇ¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê34¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Á¥«¥Ë¥¦¥Ã¥É¤«¤é¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ø¡Á¤æ¤ê¤ä¤ó³ª¼è¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¥«¥Ë¥¦¥Ã¥ÉÁÔ¹Ô²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£º£·îËö¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÆÁ°ºÇ¸å¤Î¹ñÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ë¤ß¤½¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤Ë¤ß¤½¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£½ª»Ï¡¢¡È¥«¥Ë¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÊñ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÍÕ¥¬¥Ë¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ËÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥Ë¡Á¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢ÂçËþÂ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢º£Ç¯12·î¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¡£³èÌö¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö³ª¼è¸©¡¡Ì¾ÍÀ³ªÆÄ(´ÆÆÄ)¡×Ç¤Ì¿¤ò¼õ¤±¡¢Ì¾»ºÉÊ¤Î³ª¤È³Á¤Îñ´ÊÌ¡Ê¤»¤ó¤Ù¤Ä¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤êÂç´î¤Ó¡£ÌÜÉ¸¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³ª¤Î¤Ï¤µ¤ß¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¡È¥«¥Ë¤³¡É¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢±Ç²è´ÆÆÄµ¤Ê¬¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢¥«¥Ë¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀ¤³¦¤Î¡È¥«¥Ë¥¬¥Ë¤Ë¡É¡ÊÊý¡¹¡Ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥«¥Ë¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥Ë¥¬¥Ë¤Þ¤¹¡ª¡Ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Ê¿°æ¿¼£Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¤È¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¤ä¡Á¡×¤È·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ò¤¤á¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¡Ö¼ÂºÝ¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Öº£¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¥®¥ã¥°¤âÈäÏª¤â¡¢¡ÖÌÀ¸åÆü¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£10Æü¤Ë½ÐÈ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µòÅÀ¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¡£¡ÖÂÎÄ´¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¿·Å·ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£