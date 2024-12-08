¡Ö»°²¯±ß»ö·ï¡×ÍÎÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡È·Ù»¡´±¤ÎÂ©»Ò¡É¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡Ä¡Ö¤ä¤Ä¤Ï¥·¥í¤À¡×¤È¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾·º»ö¡¦Ê¿ÄÍÈ¬Ê¼±Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿º¬µò¤È¤Ï
¡Ö¤É¤¦¤À¡¢¤Þ¤¿¥±¥ó¥«¤·¤Ê¤¬¤é»°²¯±ß¤ò¤ä¤í¤¦¤è¡×
¡¡º£Ç¯¤ÇÁÏÎ©150Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£¤Ç¡¢¡È¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾·º»ö¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ê¿ÄÍÈ¬Ê¼±Ò»á¡Ê1913¡Á1979¡Ë¤Ï¡¢ÉðÆ£»°ÃË¡¦ÁÜººÂè1²ÝÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¡¢»°²¯±ß»ö·ï¤ÎÁÜººËÜÉô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉðÆ£²ÝÄ¹¤¬¡¢ÁÜ1²ÝÄ¹ÂåÍý¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢µÈÅ¸¤Á¤ã¤ó»ö·ï¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÊ¿ÄÍ»á¤Ï¡¢¸«»ö¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÌø¤Î²¼¤Ë¥É¥¸¥ç¥¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÊ¿ÄÍ»á¤ÏÃÇ¤ê¡¢Æó¿Í¤Ï¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉðÆ£²ÝÄ¹¤¬Óñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏS¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÌ¿ÁÜºº¤À¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡ÊÊ¸Ãæ¤Î°úÍÑ¤Ï¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡ÙÏ¢ºÜ¡ÖÈ¬Ê¼±ÒÊáÊªÄ¢¡×¤è¤ê¡£Á´3²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾·º»ö¡¦Ê¿ÄÍÈ¬Ê¼±Ò¤Îºß¤ê¤·Æü¤Î»Ñ¤È¡¢»°²¯±ß»ö·ï¤Î¸½¾ì¤ä°äÎ±ÉÊ¤Ê¤É
»ö·ïÈ¯À¸
¡¡¾¼ÏÂ43Ç¯12·î10Æü¡¢¸áÁ°9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤Ë¤¢¤ëÅì¼ÇÉÜÃæ¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¸½¶â2²¯9134 ËüÍ¾±ß¤òÀÑ¤ó¤À¡¢ÆüËÜ¿®Â÷¶ä¹Ô¹ñÊ¬»û»ÙÅ¹¤Î¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¤¬ÉÜÃæ·ºÌ³½ê²£¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¸åÊý¤«¤éÍè¤¿Çò¥Ð¥¤·Ù´±¤ËÊ±¤·¤¿ÈÈ¿Í¤¬¡¢±¿Å¾ÀÊ±¦Â¦Áë¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿®Â÷¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Áã³û¤Î¼«Âð¡Ê»ÙÅ¹Ä¹Âð¡Ë¤¬ÇúÇË¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ö¤Ë¤ÏÇúÃÆ¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯¹ß¤ê¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Í¢Á÷¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¹Ô°÷4¿Í¤¬¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢·Ù´±¤ËÊ±¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ÏÈ¯±ìÅû¤ò¤¿¤¡ÖÇúÈ¯¤¹¤ë¤¾¡¢Æ¨¤²¤í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¹ñÊ¬»ûÀ×¤Ç¼Ö¤ò¾è¤ê´¹¤¨¡¢¾®¶â°æ»ÔÆâ¤ÎÃÄÃÏ¤Ç¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯3¸Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¶â¤òÁ´¤ÆÈ´¤¼è¤ê¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â³Û¤ÎÈï³²¶â¡£¤·¤«¤â·Ù´±¤òÁõ¤¦¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô¼êÃÊ¡Ä¡Ä·Ù»ëÄ£¤ÏÉÜÃæ½ð¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Ë86¿Í¤ÎÁÜºº°÷¤òÇÛÃÖ¡£¤½¤·¤ÆÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Î12·î16Æü¤Ë¤ÏÄ´ÉÛ½ð¤ËÊ¬¼¼¤òºî¤ê¡¢·×135¿Í¤ËÁý°÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±28Æü¤Ë¤Ï¾®¶â°æ½ð¤Ë¤âÊ¬¼¼¤òºî¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç197¿Í¤ÎÀì½¾ÁÜºº°÷¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÄÍ»á¤ÏÅö»þ¡¢·îÅç½ð¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜººËÜÉô¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¾¼ÏÂ44Ç¯4·î24Æü¡¢ÉðÆ£ÁÜººÂè1²ÝÄ¹¤«¤éÄ¾¡¹¤Î»ØÌ¾¤Ç¡¢»°²¯±ß»ö·ïÆÃÁÜËÜÉô¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤À¡¢¤Þ¤¿¥±¥ó¥«¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤¤¤¦ÉðÆ£»á¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ò¤³¤ì¤¬»ä¤ò»°²¯±ß»ö·ï¤Ë¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤ÎÈà¤ÎÂè°ìÀ¼¤À¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ï·îÅç¤Ç°ì¤Ä¤Î»ö·ï¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Â¾¿Í¤¬¤µ¤ó¤¶¤ó¿©¤¤»¶¤é¤·¤¿»ö·ï¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¶ÈÊ¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌø¤Î²¼¤Ë¥É¥¸¥ç¥¦¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÃÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÈà¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃÌ¿ÁÜºº¤À¡×¡Ó
Î©Àî¥°¥ë¡¼¥×
¡¡»°²¯±ß»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë4ÆüÁ°¤Î¾¼ÏÂ43Ç¯12·î6Æü¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¹ñÊ¬»û»ÙÅ¹Ä¹°¸¤Æ¤ËÂ®Ã£¤Ç¡Ö7Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ê»ØÄê¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¡Ë300Ëü±ß¤ò½÷»Ò¹Ô°÷¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½¾¤ï¤Ê¤¤¤È»ÙÅ¹Ä¹Âð¤òÇúÇË¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¼Ç÷¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÍâÆü¡¢¹Ô°÷¤ËÊ±¤·¤¿½÷À·Ù»¡´±¤é50Ì¾¤Ç¸½¾ì¤ò¸Ç¤á¤¿¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡Ö»ÙÅ¹Ä¹Âð¡×¡ÖÇúÇË¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô»þ¤Ë¤âÈÈ¿Í¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯4·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÉÜÃæ»ÔÅìÉô¤Ë¤¢¤ëÂ¿ËáÇÀ¶¨¤ËÂÐ¤·¡¢Åì¼ÇÉÜÃæ¹©¾ì¤ÎµëÎÁÆü¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹Æü¤Ë¶¼Ç÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î¶¼Ç÷¾õ¤È¡¢Á°½Ò¤Î»ÙÅ¹Ä¹°¸¤Æ¤Î¶¼Ç÷¾õ¤ÎÉ®À×¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤Î¤Á¤ËÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Ï»°²¯±ß»ö·ï¤È¹ç¤ï¤»»°·ï¤ÎÈÈ¹Ô¤ÏÆ±°ìÈÈ¤È¤Î¸«Êý¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿1968¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¤Ï¡¢¸üÀ¸¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬ÂçÂ´½éÇ¤µë¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±Ç¯¤Î½éÇ¤µë¤Ï3Ëü600±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌó3²¯±ß¤È¤¤¤¦ÇüÂç¤ÊÈï³²³Û¡¢·Ù»¡´±¤Ëµ¶Áõ¤·¤¿ÈÈ¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÅÔÆâ°ì±ß¤Ë¶ÛµÞÇÛÈ÷¤òÉß¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¡½¡½Á°Îã¤Î¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë·Ù»ëÄ£¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿ÁÜºº¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÈÈ¿Í¤ÏÅ¥ËÀ¤Ç¤¹¡£µ¶Áõ¤·¤¿Çò¥Ð¥¤¤âÆ¨ÁöÍÑ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤âÁ´¤ÆÅðÉÊ¡£ÀàÅðÈÈÁÜºº¤Ç¤è¤¯¤ä¤ë¡¢ÎßÈÈÈïµ¿¼Ô¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤òÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤»¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤Ç¤¹¤·¡¢»¦¤·¤¬ÀìÌç¤ÎÁÜºº°ì²Ý°÷¤âÆÃÁÜËÜÉô¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢·Ù´±¤òµ¶Áõ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸ø°Â¤âÆ°¤¯¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¤Ï»¦Åþ¤¹¤ë¡Ä¡ÄÀßÃÖÅö½é¤Î¡¢ÆÃÁÜËÜÉô¤Ï¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÈ¯À¸Ä¾¸å¤«¤éÁÜººËÜÉô¤ËµÍ¤á¤¿·Ù»ëÄ£ÁÜººÂè1²ÝOB¡Ë
¡¡¼«Æ°¼ÖÅð¤ä¥Ð¥¤¥¯Åð¤Î¾ï½¬¼Ô¤Ç¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÅÚÃÏ´Õ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¡½¡½ÆÃÁÜËÜÉô¤¬Áá¤¯¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÎ©Àî¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÎ©Àî»ÔÆâ¤Ç¼«Æ°¼ÖÀàÅð¤Ê¤É¤ò·«¤ê¤«¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿Èó¹Ô¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÄÍ»á¤¬ÆÃÌ¿ÁÜºº¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿S¤ÏÅö»þ18ºÐ¡£Î©Àî¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Éã¿Æ¤¬¸½¿¦¤Î·Ù»ëÄ£·Ù»¡´±¡¢¤½¤ì¤âÇò¥Ð¥¤Ââ°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃÁÜËÜÉô¤ÏÁá¤¯¤«¤éÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬µï½ê¤¬È½ÌÀ¤»¤º¡¢»ö·ï¤«¤é5Æü¸å¤Î12·î15Æü¡¢Î©Àî·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¤ÎÍèË¬¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢²È¿Í¤Ï¡ÖÎ±¼é¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢S¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¿¼Ìë¤ËÀÄ»À¥«¥ê¤ò°û¤ó¤Ç¼«»¦¤·¤¿¡£Ææ¤á¤¤¤¿»à¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»°²¯±ß»ö·ï¤ò½ä¤ëÂç¤¤ÊÆæ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿ÄÍ»á¤ÎÆÃÌ¿ÁÜºº¤Ï¤É¤¦¡¢Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
S¤Ï¥·¥í
¡ÒS¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£Çò¥Ð¥¤Ââ°÷¤ÎÂ©»Ò¤ÇÁÇ¹Ô¤¬°¤¯¡¢»ö·ï¸ÞÆü¸å¤Ë¡È¥Ê¥¾¤Î»à¡É¤ò¿ë¤²¤¿¡£Ãç´Ö¤¦¤Á¤Ç¡ÖµëÎÁ¤ò±¿¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò½±¤ª¤¦¡×¤Ê¤É¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ê¹¤¹þ¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¥Þ¥ëÍÆ¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤Î¤³¤È¡Ë¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ó
¡Ò¼Ö¤Î±¿Å¾¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ëÍÆ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óÉã¿Æ¤¬Æ±¤¸·Ù»ëÄ£¤Î¿¦°÷¤À¡£·º»ö¤ÎÂ¤¬Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ°ìÊâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤ËS¤Ï¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«»¦¤Î¸¶°ø¤Ïº£¤â¤Ã¤Æ¥Ê¥¾¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òÀö¤¤Ä¾¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ø¤ÎÆÃÌ¿¤À¤Ã¤¿¡Ó
¡¡Ê¿ÄÍ»á¤ÏS¤È¡¢½÷À°ì¿Í¤ò´Þ¤àÃç´Ö¡¢·×22¿Í¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ò¤·¤¿3¤Ä¤Î»ö·ïÅö»þ¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÈÝ¤«¡¢¤½¤³¤¬ÁÜºº¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ò»ä¤ÎÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢S¤Ï¥·¥í¤À¤Ã¤¿¡£ÈÈ¿Í¤¬ÇÀ¶¨¤Ê¤É¤Ë¶¼Ç÷¾õ¤ä¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢S¤Ï¾¯Ç¯´ÕÊÌ½ê¤ÎÌñ²ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤È¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£»ö·ïÅöÆü¤â¡¢¿·½É¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÉô²°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬Î¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¤à¤í¤óÊ£¿ôÈÈ¤Ê¤é¶¦ÈÈ¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¬¡¢»°²¯±ß¤ÎÈÈ¹Ô·Ð²á¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤âÃ±ÆÈÈÈ¤Ç¡¢Ê£¿ôÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡Ó
¡¡Ê¿ÄÍ»á¤Ï¡¢¡Ö»°²¯±ß»ö·ï¤ÏÃ±ÆÈÈÈ¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¡ÖÊ£¿ôÈÈ¡×¤È¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤è¤êºÙ¤«¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Îµ²±°ã¤¤¤ä¾Ú¸À¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÀ×¤Ê¤É¤ÎÊª¾Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀººº¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¤é¤ÎÂ¤ÈÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÒS¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¡¢Ä´¤Ù¾å¤²¤¿¡£¤À¤¬¡¢»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤òº£¡¢ºÙ¤«¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢S¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢S¤Ï¡È¼«»¦¡É¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Ó
¡¡S¤Î¼«»¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¡Ö¥Ê¥¾¡×¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«»¦ÅöÆü¤ÎÌë¡¢Éã¿Æ¤ÈÂç·ö²Þ¤¹¤ëÀ¼¤ò¶á½ê¤Î½»Ì±¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¿Æ¤¬³²½ÃÂà¼£¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄ»À¥«¥ê¤Ç¼«»¦¤·¤¿¤¬¡¢Êñ¤Þ¤ì¤¿¿·Ê¹»æ¤«¤é¤ÏÉã¿Æ¤Î»ØÌæ¤·¤«¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·º»ö¤¬¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¾¿Æ¤¬S¤òµÍÌä¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë»°²¯±ß»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡´±¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¤¢¤ëÉã¿Æ¤¬¼«»¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÄÍ»á¤â¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»þ¸úÄ¾Á°¤Ë¤âÎ©Àî¥°¥ë¡¼¥×¤¬
¡¡S¤Î¼«Âð¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©Àî·Ù»¡½ð·º»ö²Ý¤Î4¿Í¤Î·º»ö¤À¤Ã¤¿¡£Á°¤«¤éÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢S¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÊÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Î·º»ö¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¡¢S¤¬»°²¯±ß»ö·ï¤Î½ÅÍ×Èïµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ½êÂ°¤ÏÀÜ¿¨¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÜÃæ¤ÎÆÃÁÜËÜÉô¤«¤é»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥Á¡ÊÎ©Àî½ð¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î½ð¤Ç¤â¼ç¤ËÀàÅð»ö·ï¤ÇÈà¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢È¯À¸¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢º®Íð¤ÎÃæ¤ÇËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÛÈ½½ê¤«¤éÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ËÂáÊá¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡Ê¿ÄÍ»á¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï¥·¥í¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¤¿S¤À¤¬¡¢»þ¸úÄ¾Á°¤Î¾¼ÏÂ50Ç¯11·î¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏS¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ç¶âÍ»¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ÎÃË¡Ê25¡Ë¤ò¶²³åÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÌ·ï¤Ç¡¢ËÜÌ¿¤Ï»°²¯±ß»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂçÊÑ¤ÊÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË¤âS¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»ö·ïÅö»þ¤Ï18ºÐ¡£Î©Àî»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Î»äÎ©¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¡¢Î©Àî¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»°²¯±ß»ö·ï¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¿ÄÍ»á¤Ï¡¢
¡Ò»ä¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Í¤¨¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¿¤Ç¤³¤ÎÃË¤¬¥Û¥·¤Ëµ¼¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¹çÅÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ó
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤éÊ¿ÄÍ»á¤Ë¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÃ±ÆÈÈÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÂè3²ó¡Ö»°²¯±ß»ö·ï¡ÈÍÌ¾¤¹¤®¤ë¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¼Ì¿¿¡É¤Ï¡ØÈÈ¿Í¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ä¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾·º»ö¡¦Ê¿ÄÍÈ¬Ê¼±Ò¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡Ø¿¿¤ÎÈÈ¿ÍÁü¡Ù¡×¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤Î¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¼Ì¿¿¤Î¥¦¥é¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤ËÇ÷¤ë¡Û
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô