µÈÅÄËãÌé&»³º¬»ëÍè¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÎLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤¬Á´ÊÆÀ©ÇÆ! NY¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥º¤òÇË¤Ã¤Æ10Ç¯¤Ö¤êºÇÂ¿6ÅÙÌÜ¤ÎMLSÇÕÍ¥¾¡
¡¡DFµÈÅÄËãÌé¤ÈDF»³º¬»ëÍè¤¬½êÂ°¤¹¤ëLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼(¥¢¥á¥ê¥«)¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼(MLS/ËÌÊÆ1Éô)¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡MLS¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëMLS¥«¥Ã¥×¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤ÎLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÈÅìÃÏ¶è²¦¼Ô¤ÎNY¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥º¤¬·ãÆÍ¡£¼ç¾¤ÎµÈÅÄ¤Ïº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢»³º¬¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÏÁ°È¾9Ê¬¤ËFW¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥Ú¥¤¥ó¥Ä¥£¥ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Æ±13Ê¬¤ËFW¥Ç¥ä¥ó¡¦¥è¥Ù¥ê¥Ã¥Á¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Æ±28Ê¬¤ËNY¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥ºDF¥·¡¼¥ó¡¦¥Ë¡¼¥ê¥¹¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤È»³º¬¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ï2014¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤êºÇÂ¿6ÅÙÌÜ¤ÎMLS¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡MLS¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëMLS¥«¥Ã¥×¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤ÎLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÈÅìÃÏ¶è²¦¼Ô¤ÎNY¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥º¤¬·ãÆÍ¡£¼ç¾¤ÎµÈÅÄ¤Ïº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢»³º¬¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÏÁ°È¾9Ê¬¤ËFW¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥Ú¥¤¥ó¥Ä¥£¥ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Æ±13Ê¬¤ËFW¥Ç¥ä¥ó¡¦¥è¥Ù¥ê¥Ã¥Á¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Æ±28Ê¬¤ËNY¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥ºDF¥·¡¼¥ó¡¦¥Ë¡¼¥ê¥¹¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤È»³º¬¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ï2014¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤êºÇÂ¿6ÅÙÌÜ¤ÎMLS¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£