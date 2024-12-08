¡ÖÎí¼°¡×¡Ö¶å¶å¼°¡×¡Ö¶å¼·¼°¡×¿¿¼îÏÑ¥È¥ê¥ª¤ÇºÇ¸Å»²¤Ê¤Î¤Ï¡©¾¼ÏÂ12Ç¯À©¼°¤Î¶å¼·´Ï¹¶¤¬°ìÈÖ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³
Îí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡¡¼Ì¿¿¡¿¶á¸½ÂåPL/¥¢¥Õ¥í
¡ÊÎò»Ë¥é¥¤¥¿¡¼¡§À¾¸Ô ÁíÀ¸¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
Åö»þ¤ÎºÇ¿·±Ôµ¡¥È¥ê¥ª
¡¡¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯12·î8Æü¤Î¿¿¼îÏÑ´ñ½±¹¶·â¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ³¤·³¤Î¹¶·âÂâ¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ï¡¢Îí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡¦¶å¶å¼°´Ï¾åÇú·âµ¡¡¦¶å¼·¼°´Ï¾å¹¶·âµ¡¤Î¥È¥ê¥ª¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¶å¶å´ÏÇú¤ÏµÞ¹ß²¼Çú·â¡¢¶å¼·´Ï¹¶¤Ï¿åÊ¿Çú·â¤ÈÍë·â¡ÊµûÍë¹¶·â¡Ë¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥ê¥ª¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¤É¤ì¤«¡©
¡ÖÎí¼°¡×¡Ö¶å¶å¼°¡×¡Ö¶å¼·¼°¡×¤Î¸Æ¾Î¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤¬À©¼°²½¤µ¤ì¤¿Ç¯¼°¤ò¹Äµª¤ÎËöÈø2·å¤ÇÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¾¼ÏÂ12¡Ê1938¡ËÇ¯À©¼°¤Î¶å¼·´Ï¹¶¤¬ºÇ¸Å»²¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¶å¼·¼°´Ï¾å¹¶·âµ¡
¡¡·³ÍÑµ¡¤ò³«È¯¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢·³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¼¨¤·¤Æ¶¥ºî¤µ¤»¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿»îºîµ¡¤ò¿³ºº¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âËþÂ¤Î¤æ¤¯ÀÇ½¤ò¼¨¤·¤¿µ¡ÂÎ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤ËÀß·×¥³¥ó¥Ú¤À¡£¤¿¤À¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¹âÀÇ½¤Ê»îºîµ¡¤òºÎÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀïÆ®µ¡¤ä¹¶·âµ¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂè°ìÀþ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë·³ÍÑµ¡¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå»þÂå¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤®¤êºÇ¹â¤ÎÀÇ½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£ÅöÁ³¡¢»îºîµ¡¤Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎÍýÏÀ¤äµ»½Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÌî¿´Åª¡¦ËÁ¸±Åª¤ÊÀß·×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Âµ¡¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥¿¥í¥°¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¤ê¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Èô¹ÔÀÇ½¤Ï¤è¤¤¤Î¤À¤¬»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£·³ÍÑµ¡¤Ï²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¹ó»È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤é¹âÀÇ½¤Ç¤âÀ°È÷¤ä½¤Íý¤¬Æñ¤·¤¤µ¡ÂÎ¤ä¡¢¸Î¾ã¤·¤ä¤¹¤¤µ¡ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËÜÌ¿¤ò¼çÎÏµ¡¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂÐ¹³¤Î»îºîµ¡¤âÊ»¹Ô¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¶å¼·´Ï¹¶¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜÌ¿¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæÅçÈô¹Ôµ¡¡Ê¸½ºß¤ÎÉÙ»Î½Å¹©¡Ë¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¶å¼·¼°°ì¹æ´Ï¹¶¤È¤·¤ÆÀ©¼°²½¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃæÅçµ¡¤Ë¤¯¤é¤Ù¤Æ¤è¤¯¤¤¤¨¤Ð¼ê·ø¤¤¡¢¸·¤·¤¯¤¤¤¦¤Ê¤é¼éµìÅª¤ÊÀß·×¤À¤Ã¤¿»°É©½Å¹©¤Îµ¡ÂÎ¤ò¡¢¶å¼·¼°Æó¹æ´Ï¹¶¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÃæÅçÀ½¤Î°ì¹æ´Ï¹¶¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶õÊì´ÏºÜµ¡¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÇ½¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Î»°É©À½Æó¹æ´Ï¹¶¤Ï¡¢¾¯¿ô¤Î¤ß¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¡¢Î¦¾å´ðÃÏ¤ÇÄå»¡µ¡¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÃæÅçÀ½¤Î°ì¹æ´Ï¹¶¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÀÇ½¸þ¾å·¿¤¬¡¢¶å¼·¼°»°¹æ´Ï¹¶¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ´Ø·¸¤¬¥¥Ê½¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¶å¼·¼°»°¹æ´Ï¹¶¤ÏÎíÀïÆó°ì·¿¤È¤È¤â¤ËµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÎÌ»º¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢°ì¹æ´Ï¹¶¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬ÂÐÊÆ±Ñ³«Àï¤ò¾¼ÏÂ16Ç¯12·î¾å½Ü¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÀßÄê¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤é²¿¤È¤«¡¢¼çÎÏ¶õÊì6ÀÉ¤Î´Ï¾å¤Ë¶å¼·¼°»°¹æ´Ï¹¶¤ÈÎíÀïÆó°ì·¿¤¬Â·¤¤¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Î»°¹æ´Ï¹¶¤Ï»¬»ß¤á¤Î²¼ÅÉ¤ê¤À¤±ºÑ¤Þ¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¶õÊì¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¡¢»Å¾å¤²ÅÉÁõ¤Ï´ÏÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°¹Æ¤Ç½ñ¤¤¤¿µûÍë²þÂ¤¤Î·ï¤È¤¤¤¤¡¢ÁêÅö¤Ê¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¶å¶å¼°´Ï¾åÇú·âµ¡
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿¿¼îÏÑ¥È¥ê¥ª¤ÎºÇ¸Å»²¤Ï¶å¶å´ÏÇú¡¢¤¬Àµ²ò¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯¼°¤ÏÎíÀï¤È1Ç¯¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢½¼Ê¬¤ËºÇ¿·±Ôµ¡¤À¡£¿¿¼îÏÑºîÀï¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¿·±Ôµ¡¥È¥ê¥ª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¡§À¾¸Ô ÁíÀ¸