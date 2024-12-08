ÆüËÜ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÏËÜÅö¤Ë¶â»ý¤ÁÍ¥¶ø¤«¡Ä¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÁêÂ³ÀÇÂÐºö¡¢¥¿¥ï¥Þ¥óÀáÀÇ¡Ö¥¢¥¦¥È¡×¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬¡ÈÀáÀÇ¡É¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤éÈÝÇ§¤µ¤ì¤ë¡©
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÁêÂ³ÀÇÂÐºö¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤³¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ç¤¹¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÖ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Î¡Ö°Û¾ï¤µ¡×¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÀÇÌ³¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ÆüÊÆ¤ÎÀÇ¶âÌäÂê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤¬ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ï¥±
¡Ö¹¹ÃÏ¤Ç»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤¬20¡ó¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¤è¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤Êëð¤¤Ê¸¶ç¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤À¤«²ø¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ÏÁêÂ³¤¹¤ëºâ»º¤Î³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÇÎ¨¤ÏºÇÂç¤Ç55¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÏÁêÂ³ÀÇË¡22¾ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö»þ²Á¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¹ñÀÇÄ£¤ÎÄê¤á¤ë¡Öºâ»ºÉ¾²Á´ðËÜÄÌÃ£¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îºâ»ºÉ¾²Á´ðËÜÄÌÃ£¤¬ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î´Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Îëð¤¤Ê¸¶ç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºâ»ºÉ¾²Á´ðËÜÄÌÃ£¤ËÂ§¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ÏÊ¬¤±¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÅÚÃÏ¤ÏÏ©Àþ²Á¡¢·úÊª¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¹¹ÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÏ©Àþ²Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤Ï·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÅÚÃÏ¤Î¶â³Û¤Ë¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç¤È¼Ú²È¸¢³ä¹ç¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î»þ²Á¤Î20¡Á30¡ó¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¶â¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢ºâ»ºÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥Þ¥óÀáÀÇ¤Ï¡Ö·úÃÛ¶È³¦¡×¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡Ä
¤³¤ì¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤ÆÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÈ¾À¤µª¤¢¤Þ¤ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤è¤ëÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¤¤ÊºÛÈ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ç¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬ºâ»ºÉ¾²Á´ðËÜÄÌÃ£¤Ë¤è¤ê¹Ô¤Ã¤¿ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤òÈÝÇ§¤·¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤ÎÉ¾²Á¤Ç²þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÀáÀÇÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñÀÇÅö¶É¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ï¡Öºâ»ºÉ¾²ÁÄÌÃ£¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¾²Á¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁè¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¹âºÛÂè»°¾®Ë¡Äî¤Ï¹ñ¤Î½èÊ¬¤ÏÅ¬Ë¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ç¤ÏÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò°Õ¿Þ¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¡¢Â¾¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë´Ç²á¤·¤¬¤¿¤¤ÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬À¸¤¸¡¢ÁÅÀÇÉéÃ´¤Î¸øÊ¿¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×
¤Ä¤Þ¤êÀáÀÇÂÐºö¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÏÃ¦ÀÇ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÇË¡¤ÎÂè²¿¾ò¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤Î¤«¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤¬2024Ç¯1·î¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¿¥ï¥Þ¥óÀáÀÇ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤¬¡Ö°Û¾ï¤Ë½Å¤¤¹ñ¡×ÆüËÜ
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë»ä¤Ïµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏË¡¼£¹ñ²È¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬ÀáÀÇÂÐºö¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤éÈÝÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÀáÀÇÂÐºö¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï²¿½½Åï¤È¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÃÛ¶È³¦¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Î¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö´Ç²á¤·¤¬¤¿¤¤ÉÔ¶Ñ¹Õ¡×¤¬À¸¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¡ÖÀáÀÇ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ð½à¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÏÀÇË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¼ÀÇ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀÇÌ³½ð¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤Ä¤Æ¥µ¥é¶â¤Ê¤É¤ÎÂß¶â¶È¼Ô¤¬¶âÍø¤ÇºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢²áÊ§¤¤¶âÁÊ¾Ù¤ÇÇÑ¶È¡¢ÅÝ»º¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉÔÍø±×¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àè¿Ê½ô¹ñ¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤¬½Å¤¤¹ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎÉ¸½àÀ¤ÂÓ¡Ê¿Æ2¿Í»Ò2¿Í¡Ë¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï4,800Ëü±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÉ×ÉØ¹ç»»¤Ç2,280Ëü¥É¥ë¡Ê¤ª¤è¤½30²¯±ßÁ°¸å¡Ë¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ÎÈ´¤±·ê¤òÉõ¤¸¡¢¤½¤³¤Ë¤¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤¿ºâ»º¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»Ò¤Ë»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¿´¤ä¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÅÚÃÏ¤ò¸î¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¶â»ý¤ÁÍ¥¶ø¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í±üÂ¼²ñ·×»öÌ³½ê ÂåÉ½
±üÂ¼âÃ¸ã