±Ç²è¡Ø¶¸Ç®¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Á¹ë²ÚËÜ¡Ö¥Þ¥ë¥á¥íÁð»æ¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Á¡Ù¡¡±ºÃ«Ç¯ÎÉ´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È½ÉÂê¡É¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÃåÃÏ¤·¤¿¡×
ºî²È¡¦¶¶ËÜ¼£¤µ¤ó¤È²è²È¡¦²¬ÅÄ²ÅÉ×¤µ¤ó¤¬¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤Á²õ¤·¤Æ¿È¤òÅê¤¸¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¹ë²ÚËÜ¡Ö¥Þ¥ë¥á¥íÁð»æ¡×¡£¤½¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ËµÏ¿¤·¤¿ÈëÂ¢±ÇÁü¤ò±Ç²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¶¸Ç®¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¡¢²¬ÅÄ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î´ñºÍ¤ÎÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¡ÈÀï¤¤¡É¤Ï8Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¤½¤Îµ°À×¤òÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÀè¶î¼Ô¡¦±ºÃ«Ç¯ÎÉ¤µ¤ó¤¬ÄÉ¤¤¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ´°À®¡£¤¹¤Ç¤ËÎ¾»á¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿º£¡¢±ºÃ«´ÆÆÄ¤Ë¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶¸Ç®¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Ï¡¢¶¶ËÜ¡¢²¬ÅÄ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î´ñºÍ¤¬»þ¤Ë¸ß¤¤¤òÄ©È¯¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤³¤ËÁõÃú²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¦À½ÈÇ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦°õºþµ»½Ñ¼Ô¡¦À½ËÜ¿¦¿Í¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ôº²¤òÁ´³«¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤ÎÃ¿Èþ¾®Àâ¡¢¤½¤·¤Æ²¬ÅÄÎ®¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³¤ÎÁÞ³¨¤«¤é¤Ê¤ë¹ë²ÚËÜ¡Ö¥Þ¥ë¥á¥íÁð»æ¡×¤ÎÉ½¸½¤ò¿¼¤á¤Æ¤æ¤¯²áÄø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Õ¤¿¤ê¤Î»Å»ö¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È±ºÃ«´ÆÆÄ¡£¡Öºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¶¶ËÜ¼£¤È¤ÎÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë´°À®¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤ë¡£¶¶ËÜ»á¤Ï2019Ç¯¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï2021Ç¯¤Ë±Ç²è¤Î´°À®¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢±ºÃ«´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶¶ËÜ¼£¤È¤¤¤¦ºî²È¤Î¤³¤È¤ò±ÇÁü¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÅö½é¤Ï¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖËÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÄ¾Àþ¤Î¾ðÇ®¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´ñºÍ¤¿¤Á¤Î¸½¾ì¤ò½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡Ö¾®Àâ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»£¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»£¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¶ËÜ¼£¤Î¾®Àâ¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯³¨¡£¤³¤ì¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¼ç¤Ç½¾¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¸¾Ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾å¼ê¤¤ÁÞ³¨¤¬¤¢¤ë³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê³¨¤¬Ãæ¿´¤Î¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸ÞÊ¬¤È¸ÞÊ¬¤ÇÅÏ¤ê¹ç¤¦¤È¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤¬»£¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
Ì©Ãå¤Ï8Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò84Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¸«¤»¤ë¡£¤³¤Î¹ë²ÚËÜ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë½¸±Ñ¼Ò¤«¤éÄê²Á35,000±ß¡£¸ÂÄê150Éô¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤êÈá´ê¤Î¸ø³«¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö²¿¤é¤«¤Î¥«¥¿¥Á¤Ç±ÇÁü¤Ë»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ÉÂê¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÃåÃÏ½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È±ºÃ«´ÆÆÄ¤Ï¶»¤òÉï¤Ç¤ª¤í¤¹¡£
¡ÖÅ·ºÍ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¤ï¤¿¤·¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬Èà¤é¤ËÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¾ðÇ®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ»½Ñ¤Î¤³¤È¤â´¶³Ð¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¼ï¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
(C) ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¥æ¥Ë¥ª¥ó
(¼¹É®¼Ô: ¤È¤¤¿¤¿¤«¤·)