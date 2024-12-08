ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¡×¤¬Ä¹¼÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë!?ºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤é¡Ö±ÉÍÜ¤¬¤¢¤Þ¤ë³²¡×¤è¤ê¡Ö±ÉÍÜ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤³²¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¡Ú2023ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2023Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¿Íµ¤µ»ö¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡ÖÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2023Ç¯£¸·î2Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢°åÎÅ¤ÎÈ¯Ã£¤â¤¢¤Ã¤ÆÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¤ë°ìÊý¤Ç¡¢60ºÐ¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡ØÉÂµ¤¤ÎÊÉ¡Ù¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£60Âå¡¢70Âå¡¢80Âå¤È¡ØÉÂµ¤¤ÎÊÉ¡Ù¤ò¤é¤¯¤é¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡¤ò»ØÆî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¡£¤½¤ÎÏÂÅÄÀèÀ¸¡Ö²áÅÙ¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ÏÄã±ÉÍÜ¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤ò³Î¼Â¤Ë¾·¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ÇÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ï°²½¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë½õ¤±¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÊÌ¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤·¡×¤È¸ì¤ëÏÂÅÄÀèÀ¸
* * * * * * *
60ºÐ°Ê¾å¤Î5¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¬¿··¿±ÉÍÜ¼ºÄ´¾É
²áÅÙ¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ÏÄã±ÉÍÜ¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤ò³Î¼Â¤Ë¾·¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÂå¼Õ¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»éËÃ¤¬ÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÀ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂå¼Õ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î°½Û´Ä¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿··¿±ÉÍÜ¼ºÄ´¾É¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï60ºÐ°Ê¾å¤Î5¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¬¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î·çË³¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿··¿±ÉÍÜ¼ºÄ´¾É¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤¹¤®¤¿À¸³è²þÁ±¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÆ¿©¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Ë¤â°±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤¿¤á¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î»à°ø¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÈîËþ¤ä¥á¥¿¥Ü¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Æù¤ÏÈò¤±¤ÆµûÃæ¿´¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éÌîºÚ¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¡£
¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó(ºÚ¿©¼çµÁ¼Ô)¤ä¥Ó¡¼¥¬¥ó(Íñ¤äÆýÀ½ÉÊ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤´°Á´ºÚ¿©¼çµÁ¼Ô)¤ÏÃ»Ì¿¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯Æ¦¤Ê¤É¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿·ò¹¯Ë¡¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Ï´Ó¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ÏÄ¹¼÷¿©
¤ï¤¿¤·¤À¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤Î·ì°µ¤Ç¤Ï¥Þ¥º¥¤¤è¡¢¤½¤Î·ìÅüÃÍ¤¸¤ã»à¤Ì¤è¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤«¤¿¤òÊÑ¤¨¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤¿¤è¤é¤º¡¢²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤³¤½¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤ï¤¿¤·¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤³²¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ØÉÂµ¤¤ÎÊÉ¡Ù¡ÊÃø¡§ÏÂÅÄ½¨¼ù¡¿¶½ÍÛ´Û¡Ë
¤È¤¯¤Ë¤½¤Î³²¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼ÁÁÇ¤Ê¿©»ö¤è¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀËë¤ÎÆâÊÛÅö¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢20¡Á30¼ïÎà¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¤Î¼ïÎà¤Î¤ª¤«¤º¤ò²È¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤âÈó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯±ÉÍÜ¤ò¤È¤ê¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¹¼÷¿©¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åº²ÃÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«?¡¡²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦?¡¡¤ÈÆñ¿§¤ò¤·¤á¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤¿¤È¤¨¤ÐÈ¯¤¬¤óÀ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³ÎÎ¨Åª¤Ë¤Ï1ËüÊ¬¤Î1¤ÎÃ±°Ì¤Ç¤¹¡£
Ç¼Æ¦¤Ï·ò¹¯¿©¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤·¤«¤ËÇ¼Æ¦¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¡¢³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¿À·ÐÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö»é¼Á¡×¡¢¼çÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤Ê¤ë¡ÖÃº¿å²½Êª¡×¡¢»ÀÁÇ¤ò³èÀ²½¤¹¤ëÆ¯¤¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¡¢»õ¤ä¹ü¤Ê¤É¤Î¹ü³Ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿ÍÂÎ¤Îµ¡Ç½Ä´Àá¤äÀ¸Ì¿°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿5Âç±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·Ç¼Æ¦¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¿¥ì¤äÎý¤ê¿É»Ò¤Ë¤ÏÅº²ÃÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤ËÂ¨»à¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢²¾¤Ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ËÈ¯¤¬¤óÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï10¡Á20Ç¯¸å¤Ç¤¹¡£
20Ç¯¸å¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼ã¤¤¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤¿¤·¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤¿¤¤¤À¤±¿©¤Ù¤Æ87ºÐ!
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿Ì£¤Ä¤±¤ÎÇ»¤¤¤ªÁÚºÚ¤ä¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê³°¿©¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¹â·ì°µ¤Ç¤¢¤È¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»à¤ó¤À¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¤È¤¤Ë³²¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é³²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿É×¤Î¾ì¹ç¡¢ÌÈ±Ö¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¤½¤Î³²¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼ÁÁÇ¤Ê¿©»ö¤è¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀËë¤ÎÆâÊÛÅö¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
ºÊ¤¬Îø¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÐÎ¤·¤µ¤«¤éÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¾¼ÏÂ»þÂå¤ÎÃË¤Ï²È¤Î¤³¤È¤ÏºÊ¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ç¡¢·¤²¼¤Î¤¢¤ê¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·¤²¼¤Î¤¢¤ê¤«¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Èµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¤³¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö±ÉÍÜ¤¬¤¢¤Þ¤ë³²¡×¤è¤ê¡¢¡Ö±ÉÍÜ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤³²¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤¿¤·¤ÎÀâ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó±ÉÍÜ¤ò¤È¤ê¡¢¤¼¤Ò¡¢¾®ÂÀ¤ê¿Í´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ
ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Í½ËÉ¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤¿¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£º¾µ½¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¿ÆÀÚ¤½¤¦¤Ê¿Í¤âº¾µ½»Õ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢Ä¹¤¤¤¢¤¤¤À¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤Î¿Í¤âº¾µ½»Õ¤ËÉ¿ÊÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÈàÊµ¿¿´¤Î²ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¡¢¤¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¸¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ì¤â¥À¥á¡¢¤³¤ì¤â¥À¥á¡¢±¿Æ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ë¤·¤Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤¤¤ï¤»¤ì¤Ð¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¼«Í³¤ËÊë¤é¤¹¤Û¤¦¤¬·òÁ´¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Öhinadan¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¼ãµÜÀµ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¼ãµÜÎ®¤Î·ò¹¯Ë¡¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤¤Î¤Ê¤«¤Î¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¤·¤¿¤¬¤¨¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß87ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬¤Ïºã¤¨¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤â¥Ô¥ó¥·¥ã¥ó¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º¬µò¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î·ò¹¯¾ðÊó¤è¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯¤¤ÀâÆÀÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤ï¤¿¤·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÉÂµ¤¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¶½ÍÛ´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£