TVアニメ『パワーパフガールズ』のガールズの顔を立体化した指輪「パワーパフガールズ キャラリング」が2024年12月中〜下旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場する。リブート版から登場したブリスもラインナップされている。『パワーパフガールズ』はアメリカで制作されたTVアニメ。1995年放送開始。2001年にはテレビ東京で地上波放送され、日本でも大きな人気と知名度を獲得した。2016年からは設定が一部変更されたリブート版がスタートしている。科学者ユートニウム博士は、お砂糖・スパイス・ステキなものを混ぜて完璧な少女を作ろうとした。しかしそこに薬品「ケミカルX」が混入したため、スーパーパワーを持ったブロッサム、バブルス、バターカップの3人のパワーパフガールズが誕生。ガールズは自分達の住む街タウンズヴィルを守るため、悪者たちと戦う。

「キャラリング」はタカラトミーアーツによる指輪のカプセルトイで、このシリーズ名ではこれが第1弾となる。同社は「ファッションリングコレクション」という、ファンシー系キャラクターの顔をそのまま指輪にしたアイテムを「ガチャ」ブランドで展開している。「キャラリング」もこれと同じタイプだ。「パワーパフガールズ キャラリング」はパワーパフガールズの丸い顔をドンと大きく指輪にしたアイテム。ブロッサムとブリスの長い後ろ髪は適度にアレンジされている。素材はPVCで、カラーリングは成形色+塗装。リング後ろに切り欠きが設けられている。ラインナップは、ブロッサム、バブルス、バターカップ、ブリスの全4種。各全高約3.5〜4.2センチ。「……いや4人め、誰!?」と思った、2001年の地上波放送までしか知らない方もおいでではないだろうか。ブリスは2016年のリブート版から登場したキャラで、実はユートニウム博士がブロッサムたち以前に作っていた少女。最初にして4人目のパワーパフガールズだ。ケミカルW(Xではない)の影響でパワーが不安定だったため、離れ小島に暮らしていた。後にガールズたちと遭遇、その後また離れて暮らしている。一番上の姉なので、アニメ劇中では明確に身長が高い。対象年齢6歳以上なので子供も安心、大人の方が付けても周囲の注目を集めること間違いなしの「パワーパフガールズ キャラリング」。写真映えも満点だ。ガールズの笑顔と共に日常を過ごしたり、SNSに写真をアップしたりして楽しんでいただきたい。THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C)& (TM)Cartoon Network.(s24)