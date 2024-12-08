¥µ¥¦¥Ê¡¼´¿´î´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª½¼¼ÂÀßÈ÷¤È°µÅÝÅªÄ¯Ë¾¤Î¤È¤È¤Î¤¤´Ä¶¤Ç¥¿¥¤¥Ñ¤¬¤è¤¹¤®¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬¾¡±º¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
ÉÔÆ°»º¶È¤ª¤è¤ÓÉÕ¿ï»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡¢ÌëÌÀ¤±¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¤Ë¤Æ1Æü¤Ò¤ÈÁÈ¸ÂÄê¤ÎÂßÀÚ¥µ¥¦¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖSSS(SHINICHIRO SAUNA SHISETSU ¤ÎÎ¬¾Î¡£°Ê²¼¡¢SSS)¡×¤ò2024Ç¯11·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ã¹ñ»º¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê(6¿ÍÍÑ)¤ÈÂç·¿¿åÉ÷Ï¤
¢£ìÔÂô¤¹¤®¤ë¡ª»ÜÀß¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤Ï!?
¢£ÂÚºß²ÄÇ½»þ´Ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
°ìÈÌÅª¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¡¢15»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢ÍâÆü10»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬´ðËÜ¤À¡£¤·¤«¤·¡ÖÅþÃå¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÍ¼¿©¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿²¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¯¤¤¿¤éµÞ¤¤¤ÇÄ«¿©¡¢¤½¤Î¸å²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½É¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤äÈóÆü¾ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ò½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢12»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢ÍâÆü13»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦»þ´ÖÀßÄê¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç25»þ´ÖÂÚºß²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1ÆüÌÜ¤ò»×¤¦Â¸Ê¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë2ÆüÌÜ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥¦¥Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
½©ÅÄ¿ù¤È¤Ò¤Î¤¤Çºî¤é¤ì¤¿Âç·¿¤Î½ã¹ñ»º¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤òÀßÃÖ¡£ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢Å·Á³¤Î¿Å¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÌµ±ì¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂßÀÚ¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤¬¥í¥¦¥ê¥å¥¦ÍÑ¤Ë´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿åÉ÷Ï¤¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
²¹ÅÙ¤ä¿å¼Á¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿åÉ÷Ï¤¤Ï¡¢ÃÏ²¼100¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤¿°ûÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃÏ²¼Å·Á³¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âç·¿¿åÉ÷Ï¤¤òÀßÃÖ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍáÁå¤Ï2¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë²¹ÅÙ¤Î¿åÉ÷Ï¤¤äÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö·ê·¡¤ê¡×¤Ë¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìó100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÄ»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤äÇÈ¤Î²»¡¢É÷¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö³¤¤ò¸«¤ë¡×¡Ö»³¤ò¸«¤ë¡×¡Ö¶õ¤ò¸«¤ë¡×¡Ö·î¤äÀ±¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ë³¦¤Ë¹¤¬¤ë¼«Á³¤Î·Ê¿§¤â´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È÷ÉÊ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂç¼«Á³°Ê³°¤ÏÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¡¢È÷ÉÊ¤Î¼Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿ô¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¿åÃå¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¡¢¥Ý¥ó¥Á¥ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢3¥»¥Ã¥ÈÊ¬°Ê¾å¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÚºßÃæ¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤È÷ÉÊ¤ò»È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¿©»ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¡Ö¾¡±º¤ÎÃÏ¤ÎÊª¡×¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖBBQ¡×¤ä¡¢»ÜÀß¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°ìÈÖ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÎÁÍý¤ò³è¤«¤·¤¿ËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á(¥ß¥·¥å¥é¥óÅ¹¤Ç½¤¹Ô·Ð¸³¤¢¤ê)¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¿©ºà¸¶²Á¡×¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢»ö¶È¥×¥é¥ó¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼êÎÁÍý¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ª¡¼¥Ê¡¼»³ËÜ ¿¿°ìÏº¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ä¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¸ÅÌ±²È¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿ËÜ»ÜÀß¸ÅÌ±²È¤Ï¡¢Êª·ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥å¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê³¤¤È»³¤Î¼«Á³¤ò¡¢Á´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Î¼«Á³²ÁÃÍ¤ò»È¤Ã¤¿¿·µ¬¤Î»ö¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ»ÜÀß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¤â¡Ö½ÉÇñ¡×¤â¶ÈÂÖ¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÖB to C¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¼«ÂÎ¤¬ÁÇ¿Í¤Î»ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¤¬¤é»ä¤¬Áª¤ÖÎ©¾ì¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤ªµÒÍÍÌÜÀþ¤Ç120¡óºî¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥ó¥ÁÁ°¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë½é´üÅê»ñ²ó¼ýÉÔÇ½!?¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ»ö¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡Ö¤´Êô»Å¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢ìÔÂô¤¹¤®¤ë»ÜÀß¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È²È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÊ¬Ìî²á¤®¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ§¿Í¤Î¡ÖTHE BEST¡×¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÄÍø»ö¶È¤È¤·¤ÆÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
SSS¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¦¥Ê¡¼¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÍýÁÛ¡¦Ì´¤ÎÂÎ¸³¤ËÃåÌÜ¤·ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°û¤á¤ëÃÏ²¼Å·Á³¿å¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë100¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡¢·ê¤ò·¡¤ë¤³¤È¤Ê¤É1Ç¯Á°¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ö¶È¤È¤·¤ÆÌÙ¤«¤ë¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤´Êô»ÅËþºÜ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥¦¥Ê¡¼¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ°ì¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤È´¶Æ°¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤´ÁÛÁü¤ÎÄÌ¤ê¥í¥´¤ÈËÜ¿Í(»³ËÜ)¤¬±»Æó¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤«¤é¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º¬¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¤¤¤ÅÛ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆüSSS¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼¡ÖSSS]¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡©
¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ë½»¤à30Âå¡Á50Âå¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¡¦Î¹¹Ô¹¥¤¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²áµîÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼»ÜÀß¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡©
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÄ¯Ë¾¤ò¸Ø¤ë´°Á´¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÇñ¤Þ¤ì¤ë¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ÂÚºß²ÄÇ½»þ´Ö¤Ï¶È³¦¤Ç¤â°ÛÎã¤ÎºÇÂç25»þ´Ö¤ò¸Ø¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆìÔÂô¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ»ú³Ð¸ç¤ÎìÔÂô¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©
¤É¤¦¤»¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¡×»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
SSS(Shinichiro Sauna Shisetsu)
¡¦½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¶½ÄÅ1153-11(ÅÔÆâ¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó70Ê¬ÄøÅÙ)
¡¦¹¤µ¡§3LDK(Ìó120Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë)¡Ü¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥(Ìó100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë)
¡¦Ãó¼Ö¾ì¡§3Âæ
¡¦ÆâÍÆ¡§1Æü¤Ò¤ÈÁÈ¸ÂÄê¤Î¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤½ÉÇñ»ÜÀß(12»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÍâÆü13»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È)
¡¦²Á³Ê¡§¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑÆ°¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
°µÅÝÅª¤ÊÄ¯Ë¾¤ò¸Ø¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆìÔÂô¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜ»ÜÀß¡£¤½¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÀÖ»ú³Ð¸ç¤ÎìÔÂô¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¿·¤·¤¤¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤Î·Á¤ò¡¢¤³¤³¡ÖSSS¡×¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ã¹ñ»º¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê(6¿ÍÍÑ)¤ÈÂç·¿¿åÉ÷Ï¤
¢£ìÔÂô¤¹¤®¤ë¡ª»ÜÀß¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤Ï!?
¢£ÂÚºß²ÄÇ½»þ´Ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¢£¥µ¥¦¥Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
½©ÅÄ¿ù¤È¤Ò¤Î¤¤Çºî¤é¤ì¤¿Âç·¿¤Î½ã¹ñ»º¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤òÀßÃÖ¡£ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢Å·Á³¤Î¿Å¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÌµ±ì¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂßÀÚ¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤¬¥í¥¦¥ê¥å¥¦ÍÑ¤Ë´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿åÉ÷Ï¤¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
²¹ÅÙ¤ä¿å¼Á¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿åÉ÷Ï¤¤Ï¡¢ÃÏ²¼100¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤¿°ûÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃÏ²¼Å·Á³¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âç·¿¿åÉ÷Ï¤¤òÀßÃÖ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍáÁå¤Ï2¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë²¹ÅÙ¤Î¿åÉ÷Ï¤¤äÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö·ê·¡¤ê¡×¤Ë¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìó100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÄ»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤äÇÈ¤Î²»¡¢É÷¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö³¤¤ò¸«¤ë¡×¡Ö»³¤ò¸«¤ë¡×¡Ö¶õ¤ò¸«¤ë¡×¡Ö·î¤äÀ±¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ë³¦¤Ë¹¤¬¤ë¼«Á³¤Î·Ê¿§¤â´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È÷ÉÊ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂç¼«Á³°Ê³°¤ÏÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¡¢È÷ÉÊ¤Î¼Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿ô¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¿åÃå¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥Ã¥È¡¢¥Ý¥ó¥Á¥ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢3¥»¥Ã¥ÈÊ¬°Ê¾å¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÚºßÃæ¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤È÷ÉÊ¤ò»È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¿©»ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¡Ö¾¡±º¤ÎÃÏ¤ÎÊª¡×¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖBBQ¡×¤ä¡¢»ÜÀß¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°ìÈÖ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÎÁÍý¤ò³è¤«¤·¤¿ËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á(¥ß¥·¥å¥é¥óÅ¹¤Ç½¤¹Ô·Ð¸³¤¢¤ê)¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¿©ºà¸¶²Á¡×¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢»ö¶È¥×¥é¥ó¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼êÎÁÍý¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ª¡¼¥Ê¡¼»³ËÜ ¿¿°ìÏº¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ä¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¸ÅÌ±²È¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿ËÜ»ÜÀß¸ÅÌ±²È¤Ï¡¢Êª·ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥å¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê³¤¤È»³¤Î¼«Á³¤ò¡¢Á´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Î¼«Á³²ÁÃÍ¤ò»È¤Ã¤¿¿·µ¬¤Î»ö¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ»ÜÀß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¤â¡Ö½ÉÇñ¡×¤â¶ÈÂÖ¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÖB to C¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¼«ÂÎ¤¬ÁÇ¿Í¤Î»ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¤¬¤é»ä¤¬Áª¤ÖÎ©¾ì¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤ªµÒÍÍÌÜÀþ¤Ç120¡óºî¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥ó¥ÁÁ°¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë½é´üÅê»ñ²ó¼ýÉÔÇ½!?¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ»ö¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡Ö¤´Êô»Å¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢ìÔÂô¤¹¤®¤ë»ÜÀß¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È²È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÊ¬Ìî²á¤®¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ§¿Í¤Î¡ÖTHE BEST¡×¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÄÍø»ö¶È¤È¤·¤ÆÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
SSS¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¦¥Ê¡¼¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÍýÁÛ¡¦Ì´¤ÎÂÎ¸³¤ËÃåÌÜ¤·ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°û¤á¤ëÃÏ²¼Å·Á³¿å¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë100¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡¢·ê¤ò·¡¤ë¤³¤È¤Ê¤É1Ç¯Á°¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ö¶È¤È¤·¤ÆÌÙ¤«¤ë¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤´Êô»ÅËþºÜ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥¦¥Ê¡¼¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ°ì¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤¬¤è¤¹¤®¤ë¤È´¶Æ°¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤´ÁÛÁü¤ÎÄÌ¤ê¥í¥´¤ÈËÜ¿Í(»³ËÜ)¤¬±»Æó¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤«¤é¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º¬¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¤¤¤ÅÛ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆüSSS¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼¡ÖSSS]¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡©
¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ë½»¤à30Âå¡Á50Âå¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¡¦Î¹¹Ô¹¥¤¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²áµîÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼»ÜÀß¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡©
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÄ¯Ë¾¤ò¸Ø¤ë´°Á´¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÇñ¤Þ¤ì¤ë¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ÂÚºß²ÄÇ½»þ´Ö¤Ï¶È³¦¤Ç¤â°ÛÎã¤ÎºÇÂç25»þ´Ö¤ò¸Ø¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆìÔÂô¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ»ú³Ð¸ç¤ÎìÔÂô¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©
¤É¤¦¤»¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¡×»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
SSS(Shinichiro Sauna Shisetsu)
¡¦½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¶½ÄÅ1153-11(ÅÔÆâ¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó70Ê¬ÄøÅÙ)
¡¦¹¤µ¡§3LDK(Ìó120Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë)¡Ü¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥(Ìó100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë)
¡¦Ãó¼Ö¾ì¡§3Âæ
¡¦ÆâÍÆ¡§1Æü¤Ò¤ÈÁÈ¸ÂÄê¤Î¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤½ÉÇñ»ÜÀß(12»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÍâÆü13»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È)
¡¦²Á³Ê¡§¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑÆ°¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
°µÅÝÅª¤ÊÄ¯Ë¾¤ò¸Ø¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆìÔÂô¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜ»ÜÀß¡£¤½¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÀÖ»ú³Ð¸ç¤ÎìÔÂô¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¿·¤·¤¤¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤Î·Á¤ò¡¢¤³¤³¡ÖSSS¡×¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£