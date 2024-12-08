¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐË®»Ò¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¡¡²ÐºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãö¸ýË®»ÒµÄ°÷¤ÎÉ×¡¦¹§¤µ¤ó¤Î¡È°¦ºÊ²È¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î»²±¡µÄ°÷¡¢Ãö¸ýË®»Ò»á¡Ê72¡Ë¤Î¼«Âð¤¬11·î27ÆüÌë¡¢²ÐºÒ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Èà½÷¤È¤½¤Î¼¡½÷¡Ê33¡Ë¤Ï³°½ÐÃæ¤ÇÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¹½÷¡Ê33¡Ë¤ÈÉ×¤Ç¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÃö¸ý¹§»á¡Ê80¡Ë¤¬¾Æ»à¤·¤¿¡£°¦ºÊ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¹§»á¤Î°ïÏÃ¤ò´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¥¿¥¤¥ë¤ÏÇí¤¬¤ì¡¢¼¼Æâ¤Ï¹õ¾Ç¤²¤Ë¡ÄÀ¨»´¤Ê²ÐºÒ¸½¾ì
¡¡±ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃö¸ý²È¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¶·¸«Ê¬¤Î·ë²Ì¡¢±þÀÜ¼¼¤ÎÇ³¤¨Êý¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¼º²Ð¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸¶°ø¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡Ãö¸ýÉ×ºÊ¤òÃÎ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖµÓ¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¹§¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¨¤òÆÍ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º
¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¾®ÀÐÀî¤ËÎ©¤Ä¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹§»á¤¬2005Ç¯¤Þ¤Ç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤¿ÅìµþÂç³ØÅìÍÎÊ¸²½¸¦µæ½ê¤ÎÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¡£ºÇ¾å³¬¤òÀê¤á¤ëÃö¸ý²È¤Î¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó180Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢1995Ç¯¤Î¹ØÆþÅö»þ¡¢²Á³Ê¤Ï2²¯±ßÄ¶¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë»Å»öÃç´Ö¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¼Ò¸ò¤Î¾ì¤Ë¤è¤¯¤½¤í¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Ä¤È¤ËÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡Æó¿Í¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï76Ç¯¡£Åö»þ¡¢Ë®»Ò»á¤Ï¾åÃÒÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¡£¹§»á¤ÏÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤ÇÀ¯¼£³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¾åÃÒÂç³°¹ñ¸ì³ØÉô¤Ç½õ¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹§¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë¶µ¼ø¤«¤éË®»Ò¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë®»Ò¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤â±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢Â¨ºÂ¤ËOK¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤ÏÊÆ¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Ê¤É¤ËÎ±³Ø¤·¡¢É×ºÊ¤Ï¶¦¤Ë¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£05Ç¯¡¢Ë®»Ò¤µ¤ó¤¬½°±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢À¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¹§¤µ¤ó¤¬ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Î¿©»ö¤òºî¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Â¿Ë»¤Ê±üÍÍ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡×
¡¡¹§»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÁÑ½ñ¡Ò¥·¥ê¡¼¥º¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡Ó¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¤ÎÂè1´¬¤ò¼¹É®¤·¤¿¡¢Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¼ÄÅÄ±ÑÏ¯¶µ¼ø¡Ê¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¡Ë¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¹§ÀèÀ¸¤ÏÀï¸å¤Î¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼è¤Ã¤¿ºÇ½é¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¾å¤ÇÆüËÜÆÈ¼«¤Î¸¦µæ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î³Ø¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆË®»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ø²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÐÅù¤Ê¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹§»á¤Ï00Ç¯¡¢±Ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø½ÐÈÇ¤«¤é³Ø½Ñ»¨»ï¡ÖJapanese Journal of Political Science¡×¤òÁÏ´©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿ÊÆ¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Î©Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î²ìÌÐÈþÂ§»á¡Ê²ÈÂ²¼Ò²ñ³Ø¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¹§ÀèÀ¸¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÅ·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤µ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¸¦µæ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡È¤Í¤¨¤Í¤¨¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¢¤Î¾Ð´é¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Á°½Ð¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÏÉ×ºÊ¤ò¤³¤¦¤·¤Î¤Ö¡£
¡Ö¼Ò¸òÅª¤ÊË®»Ò¤µ¤ó¤ÏÀ¯³¦¤ÎÆâ³°¤ËÂçÀª¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤µ¤µ¤«ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤µ¤Û¤É´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ð¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹§¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¡È¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐË®»Ò¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡É¤È¡¢¿¿´é¤Ç¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ò¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤¿¿´Í¥¤·¤É×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯12·î12Æü¹æ ·ÇºÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
Áòº×,
Êè,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÂçÁ¥,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÃÖ¾²¹©»ö