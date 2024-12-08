¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤¼¡©³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÌ¥Î»¡¡À¤³¦Ãæ¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡ª
º£¡¢ÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¥á¡Ö¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×¡£Ê¬¸ü¤¤¶Ì»Ò¾Æ¤¤Î¥µ¥ó¥É¡¢ÅÁÀâ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ÎÈëÌ©¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÄÉÀ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡È¤Þ¤ë¤Ç¥±¡¼¥¡É¡È¥¹¥â¡¼¥¡¼¡É¤Ê¿Ê²½·Ï¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤È¤Ï¡©¡¡À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÍýÍ³
¢£ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤é¡Ö¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×
ÆüËÜ¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤¹¡£¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¼ê¤Ë¼è¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤±¤µÃå¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤À¤è¡×
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤âÅþÃå¸å¤¹¤°¤Ë¡Ä¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤é¡¡
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÇÆüËÜ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡ÖÆüËÜ¤ËÃå¤¤¤¿¤é¤Þ¤º¤Ï¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÆü¤·¤¿³Æ¹ñ¤Îµ¼Ô¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤òÀä»¿¤·¡¢300±ßÄøÅÙ¤È¤¤¤¦°Â¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦¤Ø¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¿Íµ¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤æ¤ÇÍñ¤òÄÙ¤·¤Æ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÏÂ¤¨¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡Ä¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¡¡
¡Ö¥í¥¹¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡×¥É¥¤¥Ä¤«¤é¡¡
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Ï¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤¬¶´¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤âÃã¿§¤Ç¹Å¤¤¤ï¡×¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¡¡
¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤ï¡£ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¥Ñ¥ó¤Ç¶´¤à¤À¤±¤Ã¤Æ´¶¤¸¤è¡×
¼Â¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÈÏÂ¤¨¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¤¿¤Þ¤´¤È½À¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¡ÖÅÁÀâ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×¹âÆ¤¹¤ëÍñ²Á³Ê
¤½¤ó¤Ê³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¶äºÂ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¡¡
¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ï¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¡Ø¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥ÉÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×
ÁÏ¶È41Ç¯¡¢¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤µÊÃã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ï²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤Î´Ö¤Ç¤ÏSNS¤ÇÂçÃíÌÜ¤ÎÅ¹¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ñ¥ó°ì¶Ô¤ò»È¤¤¡¢¤¿¤Þ¤´¤¬À¹¤é¤ì¤¿µðÂç¤Ê»³Ì®¤¬2¤Ä¡£¤³¤ì¤Ç900±ß¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¡¡
¡Ö¤³¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤è¡×
¡Ö¡ÊQ.Á´Éô¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¡©¡Ë¤¤¤±¤ë¤è¡×
¡Ö¤µ¤¢¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤ï¡×
¤¿¤Þ¤´¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤è¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯º®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¸¶¸ýÀ¿¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¤Æü¤Ï800¸Ä¤ÎÍñ¤ò¤æ¤Ç¡¢1¸Ä¤º¤Ä¼ê¤ÇÁ´ÉôÇí¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñ¤Ï1¿ÍÁ°¤Ç¤Ê¤ó¤ÈÍñ8¸ÄÊ¬¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¡£¥Ñ¥ó¤Ï1Æü¤Ë2ÅÙ¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¥â¥Á¥â¥Á¤Î¥Ñ¥ó¤Î¿©´¶¤¬¼«Ëý¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ü¤µ5¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò¶´¤ß¡¢¹ë²÷¤Ë¥«¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª»®¤ËÀ¹¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¡¢¤¿¤Þ¤´¤òÄÉ²Ã¤Ç¾è¤»¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¡¡
¡Ö¥Ñ¥ó¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥ï¥Õ¥ï¡×
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë»Ï¤á¤¿ÅÁÀâ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº£¡¢Çº¤ß¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸¶¸ý¤µ¤ó¡¡
¡Ö10Ç¯Á°¡¢Íñ¤Ï°Â¤«¤Ã¤¿¡£º£¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÈ¾Ê¬¡×
Åö»þ¤ÏÍñ¤¬°Â¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ç¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¸½ºß¤ÎÎÌ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÎÍñ¤Î¹âÃÍ¤Ë¤Ï¡Ä¡£¸¶¸ý¤µ¤ó¡¡
¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¸º¤é¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤·¡×
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¿´°Õµ¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÆüËÜ¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÊ¸²½¤¬°é¤ó¤À¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¯¸»¤Ï18À¤µª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÇì¼ß¤¬¥«¡¼¥É¥²¡¼¥àÃæ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Ë¥Ñ¥ó¤¬¹¤Þ¤ê¡¢ÂçÀµ4Ç¯¡Ê1915Ç¯¡Ë¤ÎÎÁÍý»¨»ï¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Î¥ì¥·¥Ô¤âÅÐ¾ì¡£Àï¸å¡¢¿·Á¯¤ÊÍñ¤¬Èæ³ÓÅª°Â²Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êµÊÃãÅ¹¤Ê¤É¤Ø¤È¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤ÎÈ¯¾Í¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅìµþ¡¦¸æÅÌÄ®¤ÎÏ·ÊÞ¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¡Ö°æÀô¡×¡£¤ª¤è¤½90Ç¯Á°¡¢½éÂå½÷¾¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤âÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÀ½Ë¡¤Ç¡¢È¤¤Ç¤âÀÚ¤ì¤ë½À¤é¤«¤¤°ì¸ý¥«¥Ä¤ò¡¢ÆÃÀ½¤Î¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤Æ¡¢Çö¤¤¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤ß¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢Åö»þ¤Ï¾åÌî³¦·¨¤Î·Ý¼Ô¤µ¤ó¤Î´Ö¤ÇÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤ªÈ¤¤ÇÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ëÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹¤¬ÌÀ¼£¸µÇ¯¤Ë²ÌÊª¿©Æ²¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¡¦¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¦¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¡¦¥¥¦¥¤¤Î4¼ïÎà¡£²Ì½Á¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤²ÌÊª¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¡£¥¤¥Á¥´¤È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î»ÀÌ£¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤ÎÉ÷Ì£¡¢¤½¤·¤Æ¥¥¦¥¤¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ë¤®¤êÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¡ÖËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤è¡×
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹ÃËÀ¤Ï¡¢¼Â¤Ï³°¹ñ¿Í¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡× ¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿©¤Ù¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ÎÎº¡Ê¤È¤ê¤³¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¡¡
¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤ë¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç±ü¿¼¤¯Ë°¤¤Ê¤¤Ì£¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçµÜ±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ10Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥ÉÀìÌçÅ¹¡ÖTAMASAN PARK¡×¤Ç¤¹¡£¤ªÃëÁ°¡¢Å¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¡¡
¡Ö¿Ê²½·Ï¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥±¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤è¡×
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¤«¤é¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¿¤Þ¤´¥½¡¼¥¹¤ò¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¶´¤ó¤À¡Ö¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Î²¦ÍÍ¡×¤¬¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡Ä¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¡¡
¡Ö¤¦¤ï¡£¤³¤ì¤À¤è¡ª´°àú¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¡×
¤¨¡©¤³¤ì¤¬¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡©°ì¸«¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤ÏÊ¬¸ü¤¤¶Ì»Ò¾Æ¤¤¬¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¤ÏÍñ²«¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢µíÆý¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢º½Åü¤Ê¤É¡£¤µ¤é¤ËÍñÇò¤ò¥á¥ì¥ó¥²¤Ë¤·¤Æ²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ë»Å¾å¤²¤ëÈëÌ©¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¿æÈÓ´ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£TAMASAN PARK À¾Àî°ìÊ¿¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¡¡
¡Ö½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¡¢¤à¤é¤Ê¤¯¾Æ¤±¤ë¡×
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿æÈÓ´ï¤ò»È¤¦ÊýË¡¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç¥×¥ë¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Ï´Å¤á¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤Î½Å¤Í¾Æ¤¡£Íñ¤òÎä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤á¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¡¡
¡ÖÍñ¤Ï´Å¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤è¡£¥Ñ¥ó¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£ËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤è¡×¢£¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡ª¡×
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¤¬º£¡¢ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¡¡
¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤Æ³Î¤«¤á¤¿¤¤¤ó¤À¡×
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ËµîÇ¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥Ñ¥ó¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖBAKER Aoyagi¡×¤Ç¤¹¡£
ÂÞ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÌÚ¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©ÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ê¥³¥ê¤È²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¡¡
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ê¥³¥ê¤·¤Æ¤ë¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡Ä¡£ÌÚ¤Î¹á¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê´¶¤¸¤À¤è¡×
¡Ö¥³¥ê¥³¥ê¤È¤·¤Æ¥¹¥â¡¼¥¡¼¡×¡£¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¤¿¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¡Ä¡£
½©ÅÄ¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ëßîÀ½¡Ê¤¯¤ó¤»¤¤¡Ë¤·¤¿¤¿¤¯¤¢¤óÄÒ¤±¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡×¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¡¢¤¿¤Þ¤´¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤¿¶ñ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÄÒÊª¤È¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤µ¤ó¡¡
¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³«Âó¤·¤¿¤¤¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡ª¡×