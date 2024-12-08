26ºÐÆüËÜ¿Í¤¬²¤½£¤ÇÆ²¡¹¤ÎMOM¡ÖÌÜ¤ò°ú¤¯¥×¥ì¡¼¡×¡¡¶¯Îõ±¦ÂÃÆ¢ª½é¥´¡¼¥ë¤Ç¸½ÃÏÀä»¿¡ÖÎÏ¶¯¤¤¡×
¥Ø¥ó¥ÈMF°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬¶¯Îõ¥ß¥É¥ë¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥Ø¥ó¥È¤Î26ºÐMF°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î7Æü¤ÎÂè17Àá¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óÀï¤ÇDFÅÏÊÕ¹ä¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï»î¹ç¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥Ø¥ó¥È¤Ç¤Ï°ËÆ£¤ÈÅÏÊÕ¤¬ÀèÈ¯¡£GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DF¾®ÀîÎÊÌé¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î4Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤ÏMF»³ËÜÍý¿Î¤â½Ð¾ì¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²Æ¤ËJ1¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥Ø¥ó¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿°ËÆ£¤Ï0-0¤Î¸åÈ¾17Ê¬¡¢´ò¤·¤¤°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤ÎÍî¤È¤·¤«¤é±¦Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£¾®µ×ÊÝ¤Î¼ê¤òÃÆ¤¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥È¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ösporza.¡×¤Ï°ËÆ£¤ò»î¹ç¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊMOM¡Ë¤ËÁª½Ð¡£¡ÖÎÏ¶¯¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Ø¥ó¥È¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤À¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ÖVoetbalkrant¡×¤Ï¥Ø¥ó¥È¤Ë°ËÆ£ÆØ¼ù¡¢¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¤¥È¥¦ÂÐ·è¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¥È¥¦¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£Èà¤ÏÅÏÊÕ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë°ÒÎÏ½½Ê¬¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç²¤½£¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿°ËÆ£¡£¥Ø¥ó¥È¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë