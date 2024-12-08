ÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î³èÌö¤ÇMLSÀ©ÇÆ¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤òÆ±¤¸³¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â½ËÊ¡¡¡È¬Â¼ÎÝ½êÂ°¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï¡Ä
¡¡¡þÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡MLSÇÕ¡¡¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼2¡½1¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥º¡Ê2024Ç¯12·î7Æü¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥«¡¼¥½¥ó¡Ë
¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎµÈÅÄËãÌé¡Ê36¡Ë¤È»³º¬»ëÍè¡Ê30¡Ë¤ÎÎ¾DF¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥º¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡MLSÇÕ¤ò2¡½1¤ÇÀ©¤·¤Æ2014Ç¯°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Á´ÊÆÀ©ÇÆ¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò6ÅÙ¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢º£µ¨²ÃÆþ¤Î»³º¬¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÏÁ°È¾9Ê¬¤ËFW¥Ú¥¤¥ó¥Ä¥£¥ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£4Ê¬¸å¤Ë¤âFW¥è¥Ù¥ê¥Ã¥Á¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Æ±28Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¡½1¤Î¤Þ¤Þ¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÎMLSÀ©ÇÆ¤ò½ËÊ¡¡£6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÎX¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡Ö2024 MLS Cup Champions. Congratulations, @LAGalaxy!¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤ÎÎ¾Åê¼ê¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç¡¢º£½©¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬ËÜµò¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òÇË¤êÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤âµÈÅÄ¤È»³º¬¤òÍÊ¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬ËÜµò¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥º¤ò·âÇË¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎX¤Ë¤Ï¡ÖLA¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î³¹¡×¡ÖLA¤Ï¾ï¤ËNY¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡×¡ÖLA¤ÏÂçÁû¤®¤µ¡×¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤ò¾Î¤¨¤ëÅê¹Æ¤Î¤Û¤«¡¢È¬Â¼ÎÝ¤¬½êÂ°¤¹¤ëNBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÃ²¤¯¥³¥á¥ó¥È¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£