Çú²»¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¼Ö¡Ä¡ª¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö°ãÈ¿¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âç²»ÎÌ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈË¡Îá°ãÈ¿¡© È³Â§¤Ï¤¢¤ë¡©
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢²»ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏË¡Îá°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè70¾ò¤ÇÄê¤á¤ë°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè70¾ò¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎµÁÌ³¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë
Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè70¾ò¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÖÎ¾Åù¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ï¡¢Åö³º¼ÖÎ¾Åù¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Ö¥ìー¥¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁõÃÖ¤ò³Î¼Â¤ËÁàºî¤·¡¢¤«¤Ä¡¢Æ»Ï©¡¢¸òÄÌµÚ¤ÓÅö³º¼ÖÎ¾Åù¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¡¢Â¾¿Í¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙ¤ÈÊýË¡¤Ç±¿Å¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×
¼þ¤ê¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î²»ÎÌ¤ÇÄ°¤±¤ÐÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÂ¾¤Î¼Ö¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¡¢Æ»¤ò¾ù¤ì¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡´±¤Î»Ø¼¨¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ»Ï©¸òÄÌ¾õ¶·¤Ï¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î²»¤ä²»À¼¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£Âç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤ò¤«¤±¤ì¤Ð´í¸±±¿Å¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤º¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè70¾ò¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤«¤é½Ð¤ëÁû²»¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹²ÄÇ½À¤âÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤Éµó¤²¤¿½ÅÍ×¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤¬²»¶Á¼°¿®¹æµ¡¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤âÆ»Ï©¸òÄÌË¡Âè70¾ò¤Î¡ÖÂ¾¿Í¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙ¤ÈÊýË¡¡×¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤éOK¡©
¡Ö¼þ¤ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÂç²»ÎÌ¤À¤ÈÌäÂê¤Ê¤é¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ±¿Å¾¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤âË¡Îá°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè71¾òÂè6¹æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬Æ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ë´í¸±¤òËÉ»ß¤·¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¿Þ¤ë¤¿¤áÉ¬Í×¤ÈÄê¤á¤¿»ö¹à¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æµ¬À©¤ò¤«¤±¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔÆ»Ï©¸òÄÌµ¬Â§Âè8¾òÂè5¹æ¤Ï¡¢¡Ö¹â²»¤Ç¥«ー¥é¥¸¥ªÅù¤òÊ¹¤¡¢Ëô¤Ï¥¤¥ä¥Ûー¥óÅù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¯Åù°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¸òÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë²»Ëô¤ÏÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¼ÖÎ¾Åù¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼þ¤ê¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ºÃí°Õ»¶Ì¡¤È¤Ê¤ê¡¢´í¸±±¿Å¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
È³Â§¤äÈ¿Â§¶â¤Îµ¬Äê
Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè119¾òÂè14¹æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ë¡Âè70¾ò¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö3¥ö·î°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤Ë½è¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±Ë¡Âè120¾òÂè10¹æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âè71¾òÂè6¹æ¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¤È¤·¤Æ¡Ö5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Î¾òÎã¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·Ù»ëÄ£¤è¤ê¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ½å¼é»ö¹à°ãÈ¿¤È¤·¤ÆÈ¿Â§¶â6000±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¤Î¾ì¹ç¡£Âç·¿¼Ö¤Ï7000±ß¡Ë¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²»ÎÌ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ï°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤
Âç²»ÎÌ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ä¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¤ËÉ¬Í×¤Ê²»¤òÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ë¡Îá°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ³Â§¤äÈ¿Â§¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æµ¬À©¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢±¿Å¾»þ¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¯ºÝ¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
e－Gov¥Ýー¥¿¥ëË¡Îá¸¡º÷ Æ»Ï©¸òÄÌË¡¡Ê¾¼ÏÂ»°½½¸ÞÇ¯Ë¡Î§ÂèÉ´¸Þ¹æ¡Ë Âè»Í¾Ï ¼ÖÎ¾Åù¤Î±¿Å¾¼ÔµÚ¤Ó»ÈÍÑ¼Ô¤ÎµÁÌ³ Âè°ìÀá ±¿Å¾¼Ô¤ÎµÁÌ³ Âè¼·½½¾ò¡Ê°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎµÁÌ³¡Ë¡¢Âè¼·½½°ì¾ò¡Ê±¿Å¾¼Ô¤Î½å¼é»ö¹à¡Ë Ï»¡¢ÂèÈ¬¾Ï È³Â§ ÂèÉ´½½¶å¾ò ½½»Í¡¢ÂèÉ´Æó½½¾ò ½½
ÅìµþÅÔ ÅìµþÅÔÆ»Ï©¸òÄÌµ¬Â§ Âè2¾Ï ±¿Å¾¼Ô¤Î½å¼é»ö¹àÅù Âè8¾ò(±¿Å¾¼Ô¤Î½å¼é»ö¹à)Âè5¹æ
·Ù»ëÄ£ È¿Â§¹Ô°Ù¤Î¼ïÊÌµÚ¤ÓÈ¿Â§¶â°ìÍ÷É½
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー