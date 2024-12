テレビ朝日系で毎週日曜午前9時から放送中の『仮面ライダーガヴ』。12月8日、第14話「奇跡の覚醒!ケーキング」の放送に合わせ、東映特撮ファンクラブ(TTFC)での特別配信コンテンツ「Girl’s Vacation #3」がスタートする。 「Girl’s Vacation」は、作品に出演する女性キャスト陣が『仮面ライダーガヴ』の見どころや裏話を交えながらトークを繰り広げる人気

