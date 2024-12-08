ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ÇÄ¹Ç¯¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¸Î¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÈÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÊÆÁÒ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X FINAL¡Ù¤Î¸ø³«Æü¡£º£ºî¤ò°Ê¤Æ2012Ç¯10·î¤«¤éÂ³¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤¬´°·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÀèÆüµÞÀÂ¤·¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡£ÊÆÁÒ¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë1½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤·Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÈÓ¤Ë¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¡¢Éã¿Æ¤Î»Ñ¤äÀ¼¤ò°ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¡Ê»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸å²ù¤ò¾¯¤·¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤è¤¯¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ä´ßÉô°ìÆÁ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÏ¿²»¤·¤¿¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤òÆ°²è¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂº·É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£