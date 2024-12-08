È¡´Û»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡ÃËÀ£±¿Í¤¬»àË´¡¡½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê£·£³¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¡´Û»Ô¿ØÀîÄ®¤Î¸ÅÀîÀ¿±Û¡Ê£·£³¡Ë¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£·Æü¸á¸å£±£±»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÂ©»Ò¡Ê£³£¸¡Ë¤«¤é¡Ö²È¤Î£²³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£²»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¼Æâ¤«¤éÇ¯ÎðÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ£±¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÄÌÊó¤·¤¿Â©»Ò¤È¸ÅÀî¤µ¤ó¤¬£²¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¢¿²Ãæ¤ÎÂ©»Ò¤¬²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤Î²»¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤µ¯¾²¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£²³¬¤Î²Ð»ö¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¸ÅÀî¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£