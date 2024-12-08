Ãæ¹ñ¤Î5G´ðÃÏ¶É¡¢410Ëü¥«½êÄ¶¤¹
5G´ðÃÏ¶É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢µ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î8Æü¡ÛÃæ¹ñ¹©¶È¡¦¾ðÊó²½Éô¤Ï6Æü¡¢¹ñÆâ¤ÎÂè5À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê5G¡Ë´ðÃÏ¶É¤¬410Ëü¥«½ê¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£5G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÇÀÂ¼Éô¤Ø¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢Á´¤Æ¤Î¶¿¡¦ÄÃ¡Ê¸©¤Î²¼¤Î¹ÔÀ¯Ã±°Ì¡Ë¤Ç³«ÄÌ¤ò¼Â¸½¡£97¤¢¤ë¹ñÌ±·ÐºÑ¤ÎÂçÊ¬Îà¡Ê»º¶ÈÊ¬Îà¾å¤ÎÂçÊ¬Îà¡Ë¤Î80Ê¬Îà¤Ë¹¤¬¤ê¡¢±þÍÑ¤ÎÉý¤È¿¼¤µ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Éô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¤â5G¤ÎÂçµ¬ÌÏ±þÍÑ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¿Ê¤á¡¢ÉôÌç¤Î¶¨Æ±¤ÈÃæ±û¤ÈÃÏÊý¤ÎÏ¢Æ°¤ò¶¯²½¤·¡¢Åª¤ò¹Ê¤Ã¤¿»Üºö¤ò·ø»ý¤·¤Æ´ðÁÃÅª¥µ¥Ý¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£»Ô¾ì¥Ë¡¼¥º¤Ë´ð¤Å¤µ»½Ñ³«È¯¤ÈÉ¸½à²½¤ÎÀ©Äê¤ò¶¯¤á¡¢5Gµ»½Ñ»º¶È¤Î¶¡µëÇ½ÎÏ¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶¨Æ±È¯Å¸¤òÂ³¤±¡¢¾ðÊóÄÌ¿®´ë¶È¤ä±þÍÑ´ë¶È¡¢»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀî¾å¡¦Àî²¼´ë¶È¤Ê¤É¤Î¿¼¤¤¶¨ÎÏ¿¼²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢5G¶È³¦¤Î±þÍÑ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£