¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡ÖÊ¡ÂÞ2025¡×12·î10ÆüÍ½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È¡¢2500±ß¤È3500±ß¤Î2¼ïÎà ¤¤¤º¤ì¤âÈÎÇä¶â³ÛÁêÅö¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÆþ¤ê
B-R¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï12·î10Æü¤«¤é¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ 2025¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
Ê¡ÂÞ¤Ï2,500±ßÊ¬¤È3,500±ßÊ¬¤Î2¼ïÎà(³ÆÀÇ¹þ)¡£¤¤¤º¤ì¤âÈÎÇä¶â³ÛÁêÅö¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2025¡×ÃêÁªÍ½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È¡¢BEAMS DESIGN´Æ½¤¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥¿¥óŽ¥¥Ý¥Æ¥È¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¥°¥Ã¥ºÆþ¤ê¡¢¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô3610±ßÊ¬¤Ä¤¤¤Æ3480±ß¡Ò¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ 2025¡×³µÍ×¡Ó
Í½Ìó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö31Club¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï¡¢12·î10Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é12·î29Æü¤Þ¤Ç¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Î°ú¤´¹¤¨´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é1·î7Æü¤Þ¤Ç¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤ÏÅ¹ÊÞÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼Í½ÌóŽ¥Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼Í½Ìó¡¢Å¹ÊÞÈÎÇä¤È¤â¤Ë¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ 2025¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë°ú¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢2,500±ßÊ¬¤Þ¤¿¤Ï3,500±ßÊ¬¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¸ÂÄê500±ßÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¡¢Ê¡ÂÞ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡£
¢¡ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³µÍ×
ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤ªÄà¤ê¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ(Á´¤Æ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£1²ó¤ÎÍøÍÑ¤ÇÊ£¿ôËçÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È»ÈÍÑ¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¤ß¡£¡Ò1¡Ó¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ¡×2,500±ß ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
2,500±ßÊ¡ÂÞ¤ÎµÍ¹ç¤»ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Ž¥ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È500±ß·ô¡ß5Ëç(·×2,500±ßÊ¬)
Ž¥¥Ç¥¶¡¼¥È¥±¡¼¥¹ Âç¾®(1¥»¥Ã¥È)
¥Ç¥¶¡¼¥È¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£Âç¤È¾®¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢½Å¤Í¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Âç:Ìó10.5cm¡ß10.5cm¡ß5.1cm¡¢¾®:Ìó9cm¡ß9cm¡ß4.4cm¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ 2,500±ß¡×¥Ç¥¶¡¼¥È¥±¡¼¥¹ Âç¾®(1¥»¥Ã¥È)¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡ØÊ¡ÂÞ2025¡ÙÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡¢²Û»Ò59¸ÄÆþ¤ê¡Ö¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È¡×¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥¡½¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¹Ž¥Îä¿©¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤ÉÅ¸³«¡Ò2¡Ó¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ¡×3,500±ß ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
3,500±ßÊ¡ÂÞ¤ÎµÍ¹ç¤»ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Ž¥ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È500±ß·ô¡ß7Ëç(·×3,500±ßÊ¬)
Ž¥¥¯¡¼¥é¡¼¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°
Ž¥¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¥¯¡¼¥é¡¼¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ÊÛÅö¤ä°ûÎÁ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë»È¤¨¤ë´Ê°×¼°ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°(´°Á´¤ÊÃÇÇ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£É½ÌÌ¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢ÆâÂ¦¤Ï¥¢¥ë¥ß¾øÃåÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£Âç¤¤µ¤Ï¡¢²£Ìó20cm¡ß½ÄÌó17cm¡ß¥Þ¥ÁÌó11cm¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ 3,500±ß¡×¥¯¡¼¥é¡¼¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°(²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸)
¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡£¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âç¤¤µ¤Ï¡¢²£Ìó7cm¡ß½ÄÌó11.5cm¡£ÁÇºà¤ÏPVC(¥Ý¥ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ë)¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ 3,500±ß¡×¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á(²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸)
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¡Ö¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤ÎÊ¡ÂÞ2025¡×³ä°ú·ô2500±ßÊ¬¤Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤È¡Ö¥Ñ¥¤¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡ÖìÔÂô¤¤¤Á¤´¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ3000±ß¡Ò¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡Ó
31Club²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£12·î10Æü¤«¤é12·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç1ÅÙ¤Î²ñ·×¤ËÊ¡ÂÞ¤ò2¸Ä°Ê¾åÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°°ú¤´¹¤¨¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×1Ëç¤òÇÛÉÛ¡£Ê¡ÂÞ¤Ï¡¢2,500±ßŽ¥3,500±ß¤É¤Á¤é¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï2¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Î°ú¤´¹¤¨´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯1·î15Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£
31Club²ñ°÷¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°°ú¤´¹¤¨¥¯¡¼¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÂÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ°Ê²¼¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ê¡ÂÞ¤ÎÃí°Õ»ö¹à
Ž¥Ê¡ÂÞ¤Ï»ÙÊ§¤¤¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖ¶â¤ÏÉÔ²Ä¡£
Ž¥¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó Ê¡ÂÞ¡×Í½Ìó»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢²¾ÁÛÂÔ¹ç¼¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃí°Õ»ö¹à
Ž¥¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢²èÌÌ¤ò°õºþ¤·¤¿»æ¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤¿²èÁü¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ž¥¥¹¥Þ¥Û¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È»ÈÍÑ»þ¤Ë¡¢31club¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤äÍèÅ¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ž¥¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¾¦ÉÊ¼õ¤±¼è¤ê¸å¡¢2¡Á3±Ä¶ÈÆü¤òÌÜ°Â¤ËÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
Ž¥¥®¥Õ¥È·ô¤Î¹ØÆþ¤ä¡¢Ê¡ÂÞ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÊ¡ÂÞ2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È