´Ú¹ñ¸¡»¡¤¬¶âÎ¶¸²Á°¹ñËÉÁê¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¡Ö²ü¸·Îá¡×¤ò¡É¿Ê¸À¡É¡ÄÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬5Æü¤ËÌÈ¿¦
Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¶âÎ¶¸²Á°¹ñËÉÁê¤¬8ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¸¡»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁ°¹ñËÉÁê¤ÏÌîÅÞÂ¦¤«¤éÆâÍð¤ò´ë¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ8ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¸¡»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤ÎÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Ï¶âÁ°¹ñËÉÁê¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÁ°¹ñËÉÁê¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤Î1³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤ò»ö¼Â¾å¼çÆ³¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÁ°¹ñËÉÁê¤Ï¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë»öÂÖ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¡×¤È¼°Õ¤ò¼¨¤·¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬5Æü¤ËÌÈ¿¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£