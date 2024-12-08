£Ä£å£Î£Á¡¡ËÒ½¨¸ç¤Î¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¹¤´¤Ã¡ªµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤é¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼¤ÏÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡¡ÃæÂçÌîµåÉô£Ï£Â¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú
¡¡ÃæÂçÌîµåÉô£Ï£Â¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤¬£¸Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤é¤¬»²²Ã¡££Ä£å£Î£Á¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¦¥§¥¢¤Ç¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥×¤È¥»¥Ã¥È¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¦¥§¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ËÒ¡££±ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Î¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤é¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬¡¢¥Æ¥¤-¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯¶Ê¤²¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£Âè£²ÂÇÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£