¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é83Ç¯¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ÇÄÉÅé¼°Åµ
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿µìÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ë¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é83Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¤ÇÄÉÅé¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ7Æü¤ÎÄ«¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¤Î¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸áÁ°7»þ55Ê¬¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æµ¾À·¼Ô¤ËÌÛÅø¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¹¶·â¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¸µÊ¼»Î¤é¤Ï¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢º£²ó¤Î½ÐÀÊ¤Ï2¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¤·¤¿À¸Â¸¼Ô¤ÎÂ¹¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï²áµî¤Îµ¾À·¤òÌ¤Íè¤Î´î¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ Àè¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î·É°Õ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸å¤ËÂ³¤¯¿Í¡¹¤Ø¤ÎÌóÂ«¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£83Ç¯Á°¤ÎµìÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ë¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ç¤ª¤è¤½2400¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£