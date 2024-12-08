¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¡¡ÄÚ°æÄ¾¤µ¤ó¤Ë¡È¸«¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡É¡¡³ËÇÑÀä¤Ø¡Ä¥ª¥Ð¥Þ»á¤È¤Î°®¼ê¡Ö¼Õºá¤Ï°ìÀÚ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
º£·î10Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ª¥¹¥í¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬8Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¼°¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ëÅÄÃæßæÌ¦ÂåÉ½°Ñ°÷¤Ï½ÐÈ¯Á°¡¢¡ÖÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ÄÇ°¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃç´Ö¤Î°ì¿Í¤¬¡¢3Ç¯Á°¤Ë96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÄÚ°æÄ¾¡Ê¤¹¤Ê¤ª¡Ë¤µ¤ó¡£¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¸ýÊÊ¤Ë¡¢³ËÇÑÀä±¿Æ°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ªÁ°¤â¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²¶¤â¿Í´Ö¤¸¤ã¡×
¡ÖÃË½÷¤È¤«Ç¯¤È¤«¤¤¤¦¤â¤Î¤â¡¢¤ß¤Ê»ä¤Ë¤Ï¡Ê´Ø·¸¡Ë¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ø¤ªÁ°¤â¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²¶¤â¿Í´Ö¤¸¤ã¡Ù¤È¼ê¤¬·Ò¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤ó¤Ë¤ã¤¤¤±¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤¤é¤á¤ë¿´¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÂåÉ½°Ñ°÷¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤¿ÄÚ°æÄ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤ÎÀ¤³¦¤Î¤¿¤á¡¢º²¤Î¶«¤Ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£20ºÐ¤ÇÈïÇú¡¡Æ»Ï©¤Ë¹ï¤ó¤À¡Ö¤³¤³¤Ë»à¤¹¡×
¶µ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÚ°æ¤µ¤ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÈïÇú¼Ô±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¤Î¾Ú¸À³èÆ°¤Ç¤¹¡£
ÄÚ°æ¤µ¤ó
¡ÖËº¤ì¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£±¦¤ÎÌÜ¶Ì¤¬¥Ý¥í¥ó¤È½Ð¤Æ¤Í¡¢ËË¤Ø¤Ö¤é¤µ¤¬¤Ã¤È¤ë¡Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¡Ë¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Ý¥í¥ó¥Ý¥í¥ó¤ÈÌÜ¶Ì¤¬Æ°¤¤è¤ë¡×
ÄÚ°æ¤µ¤ó¤¬ÈïÇú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢20ºÐ¤Î»þ¡£Æ¬¤«¤éÇØÃæ¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢²¾¤Îµß¸î½ê¤¬¤¢¤ë¸æ¹¬¶¶¤Ë¡¢¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤¿»à¡£½¦¤Ã¤¿ÀÐ¤³¤í¤Ç¡ÖÄÚ°æ¤Ï¤³¤³¤Ë»à¤¹¡×¤ÈÆ»Ï©¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹ÅçÏÑ¤ËÉâ¤«¤Ö»÷Åç¤ÎÌîÀïÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÚ°æ¤µ¤ó¡£1¤«·î°Ê¾å¡¢À¸»à¤Î¶¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿Ëö¤Ë°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ÇÀ¸¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤è¡×
¢£¡ÈÈïÇú¼Ô¤ÏÄ¹À¸¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¡¡·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡Ä
¤·¤«¤·¡¢¸¶Çú¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈïÇú¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Îø¿ÍŽ¥Îë»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¡¢¼þ°Ï¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÈÈïÇú¼Ô¤ÏÄ¹À¸¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÊÐ¸«¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤Ï¿çÌ²Ìô¤ò°û¤ß¡¢¿´Ãæ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤Èµ¯¤¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÚ°æ¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ì¡¢¡È²¶¡¢»à¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡É¤È¡£¤¢¤ÎÀ¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÀÀ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡ÊÌô¤ò¡Ë°û¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡×
½Ð²ñ¤¤¤«¤é7Ç¯È¾¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æó¿Í¤Ï·ëº§¡£»°¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¡¢ÄÚ°æ¤µ¤ó¤Ï¹»Ä¹¤Þ¤Ç¤Ä¤È¤á¾å¤²¶µ°÷À¸³è¤òÁ´¤¦¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Îë»Ò¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯¡¢Ç¾½Ð·ì¤Î¤¿¤á59ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îë»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é4Ç¯¡¢ÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÄÚ°æ¤µ¤ó¡£¡Ö²ÈÆâ¤¬¤Í¡¢¤¦¤ó¤È»Ù¤¨¤ëÎÏ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÈïÇú¼Ô±¿Æ°¤ØÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¨¥Î¥é¡¦¥²¥¤¡×Éü¸µÅ¸¼¨¡¡¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿ÅÜ¤ê
ÄÚ°æ¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï2003Ç¯¡¢¹Åç¤Ë¸¶Çú¤òÅê²¼¤·¤¿Çú·âµ¡¡Ö¥¨¥Î¥é¡¦¥²¥¤¡×¤¬Éü¸µ¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¹Ò¶õ±§ÃèÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¸¶Çú¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÚ°æ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ78ºÐ¡Ë
¡ÖÂçÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¼¸¤êÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤È¡×
¡Ö¸¶Çú¤ÎÈï³²¾õ¶·¤È¡¢Î¾ÌÌ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÎò»Ë¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÄÚ°æ¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤â¡¢ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¡¢¶¹¿´¾É¡Ä¡£À¸³¶¡¢¸¡ºº¤È¼£ÎÅ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¡¢ÀÂ¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¡Ö¼Õºá¤Ï°ìÀÚ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¡¢2016Ç¯5·î¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¡£¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢¸½¿¦¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹Åç¤òË¬Ìä¤·¡¢ÈïÇú¼Ô¤é¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¡È³Ë¤Ê¤À¤³¦¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÎò»Ë¤òÄ¾»ë¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶ì¤·¤ß¤òÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ò¼«Ìä¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÊ¹¤¯¤½¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤Ï¡¢ÄÚ°æ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤òº¨¤à»×¤¤¡¢Áþ¤·¤ß¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÄÚ°æ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±éÀâ¤Î¸å¡¢Êâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÚ°æ¤µ¤ó
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Õºá¤Ï°ìÀÚ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¤È¸À¤Ã¤¿¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤òºî¤é¤Ë¤ã¤¤¤«¤ó¡×
¡Ö¤¢¤ÎÂç¤¤Ê¹ñ¤òÅýÎ¨¤·¤È¤ëÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¼ª¤ò°ì±þÂß¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤Ï»ä¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡×
ÄÚ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤ò¶»¤ËÈë¤á¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
2018Ç¯6·î¡¢93ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÚ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿ÄÚ°æ¤µ¤ó¡£Àï¤¤Â³¤±¤¿96Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤ËÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¹Åç¥Æ¥ì¥Ó¡¦±ÛËáË¨¹á¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë»×¤¦¤³¤È¡Û
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¨¡¨¡¡£´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤òÄÚ°æ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬Êç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ËÊ¼´ïÇÑÀä±¿Æ°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÄÚ°æÄ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯°Ê¹ß¡¢ÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤¿ÄÚ°æ¤µ¤ó¤ÏÉ½ÉñÂæ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤¬³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ô¡¹¤Î±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿É¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²¹¤«¤¯¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤ÄÚ°æ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê°ìÌÌ¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Î¸½¾õ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÈïÇú¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¶áÂå²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Áè¤¤¤ÏÀä¤¨¤º¡¢À¤³¦¤¬³Ë¤Î¶¼°Ò¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÚ°æ¤µ¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÁÊ¤¨¡¢¸åÀ¤¤Ë°ä¤·¤¿¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¸å¡¢ÄÚ°æ¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤«¤é¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÚ°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ´ü¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥·¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ó¤¿¤é¤â¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡×¤È¸å¤ËÂ³¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÚ°æ¤µ¤ó¤Î¡È¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡É»Ñ¤¬º£¤òÀ¸¤¤ë¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë°ìÁØ¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¡¢³Ë¤Ê¤À¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Êè,
»ûÅÄ²°,
½»Âð,
Ë¡Í×,
¥À¥¤¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à