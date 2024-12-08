Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÈÆ±´ü¡Ø²Æ¡¦ÂÎ¸³Êª¸ì¡Ù¶¦±é¤ÎÌÖÉÍÄ¾»Ò¡¡Ìó170»ú¡¦»í¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ä¥Õ¥¡¥óÎÞ¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÌÖÉÍÄ¾»Ò¡Ê56¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢6Æü¤Ë54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¸ª´ó¤»¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÄÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤óÄÉÅé¡¡ÌÖÉÍÄ¾»Ò¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤ÈÌÖÉÍ¤Ï1985Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡ØËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ë½Ð±é¸å¡¢ÌÖÉÍ¤È¡Ø²Æ¡¦ÂÎ¸³Êª¸ì¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø²Æ¡¦ÂÎ¸³Êª¸ì¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Î¡ÖC¡×¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÖÉÍ¤Ï¡ÖÈþÊæ¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡¡¤¢¤ì¤«¤é¤ÎÈþÊæ¤È»ä¤Î»ö¡¡ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Èá¤·¤ß¤òÅÇÏª¡£¡ÖÈþÊæ¤¬¡¡1ÈÖ²ù¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¡¤É¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÎÞ¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Í¡¡¤¤¤Ä¤«¤¢¤Î»þ¤Î¡¡Â³¤¤Ç¡¡¤³¤Ã¤½¤ê¤È¡¡°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡¡µã¤¯¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æ¡¡Í·¤Ü¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¡¤Þ¤¿¤Í¡×¡£¸ª´ó¤»¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìó70»ú¡¢»í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Í§¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÖ¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÄÌ¾ï±¿Å¾¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÌÖ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤ÇÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÖÉÍÄ¾»Ò¤«¤éÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸
¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿
¤¢¤ì¤«¤é¤ÎÈþÊæ¤È»ä¤Î»ö
ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©
¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·
²ù¤·¤¯¤Æ
Èá¤·¤¤¤±¤É
¤Þ¤À¡¡¤¤Ã¤È¡¡¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¡
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
ÈþÊæ¤¬¡¡1ÈÖ²ù¤·¤¤¤è¤Í
¤Ê¤Î¤Ë
¤É¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤Ê¤¯¤Æ
µã¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë
¾¡¼ê¤Ë¡¡ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤±¤É
µö¤·¤Æ¤Í
¤¤¤Ä¤«¤Í¡¡¤¤¤Ä¤«
¤¢¤Î»þ¤Î¡¡Â³¤¤Ç
¤³¤Ã¤½¤ê¤È
°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡¡µã¤¯¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æ¡¡Í·¤Ü
¤½¤ì¤Þ¤Ç
¤Þ¤¿¤Í
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¸ª´ó¤»¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÄÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤óÄÉÅé¡¡ÌÖÉÍÄ¾»Ò¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤ÈÌÖÉÍ¤Ï1985Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡ØËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ë½Ð±é¸å¡¢ÌÖÉÍ¤È¡Ø²Æ¡¦ÂÎ¸³Êª¸ì¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø²Æ¡¦ÂÎ¸³Êª¸ì¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Î¡ÖC¡×¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÖÉÍ¤Ï¡ÖÈþÊæ¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡¡¤¢¤ì¤«¤é¤ÎÈþÊæ¤È»ä¤Î»ö¡¡ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Èá¤·¤ß¤òÅÇÏª¡£¡ÖÈþÊæ¤¬¡¡1ÈÖ²ù¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¡¤É¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÎÞ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÖ¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÄÌ¾ï±¿Å¾¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÌÖ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤ÇÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÖÉÍÄ¾»Ò¤«¤éÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸
¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿
¤¢¤ì¤«¤é¤ÎÈþÊæ¤È»ä¤Î»ö
ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©
¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·
²ù¤·¤¯¤Æ
Èá¤·¤¤¤±¤É
¤Þ¤À¡¡¤¤Ã¤È¡¡¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¡
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
ÈþÊæ¤¬¡¡1ÈÖ²ù¤·¤¤¤è¤Í
¤Ê¤Î¤Ë
¤É¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤Ê¤¯¤Æ
µã¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë
¾¡¼ê¤Ë¡¡ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤±¤É
µö¤·¤Æ¤Í
¤¤¤Ä¤«¤Í¡¡¤¤¤Ä¤«
¤¢¤Î»þ¤Î¡¡Â³¤¤Ç
¤³¤Ã¤½¤ê¤È
°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡¡µã¤¯¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æ¡¡Í·¤Ü
¤½¤ì¤Þ¤Ç
¤Þ¤¿¤Í