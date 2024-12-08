¹ª¤ß¤Ê¥È¥é¥Ã¥×&ÎäÀÅ¥ë¡¼¥×¤Çº£µ¨6ÅÀÌÜ! ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¸Å¶¶µü¸è¤¬ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÉâ¾å
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï6ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¤ËÂè16Àá¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¸Å¶¶¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾22Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÀèÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸Å¶¶¤Ï¸åÈ¾39Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤òÍ¶¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇÁá¤¯Æ°¤½Ð¤·¡£DF¤ÈDF¤Î´Ö¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤Î¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï3-0¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï7Ï¢¾¡¡£¸Å¶¶¤Ï11·î23Æü¤ÎÂè13Àá¡¦¥Ï¡¼¥ÄÀï(¡û4-1)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨6¥´¡¼¥ëÌÜ¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥¤Ìö¤ê½Ð¤¿¡£
¸Å¶¶¤ÎÆÀÅÀ¤Ï3Ê¬48ÉÃº¢
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¤ËÂè16Àá¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¸Å¶¶¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾22Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÀèÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸Å¶¶¤Ï¸åÈ¾39Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤òÍ¶¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇÁá¤¯Æ°¤½Ð¤·¡£DF¤ÈDF¤Î´Ö¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤Î¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï3-0¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï7Ï¢¾¡¡£¸Å¶¶¤Ï11·î23Æü¤ÎÂè13Àá¡¦¥Ï¡¼¥ÄÀï(¡û4-1)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨6¥´¡¼¥ëÌÜ¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥¤Ìö¤ê½Ð¤¿¡£
¸Å¶¶¤ÎÆÀÅÀ¤Ï3Ê¬48ÉÃº¢