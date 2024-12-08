¸«¼è¤ê¿ÞÀ¹»³¡¢2000Ëü±ß¤Î°¦¼Ö¤òÈäÏª¡ÖÆ¬¶â¥Ê¥·¤Î¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¡×½õ¼êÀÊ¤Ë¿¹¹áÀ¡¤ò¾è¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö
¡¡¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¤¬°¦¼Ö¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¿¹¹áÀ¡¤ò¾è¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¡£¡Ö2,000Ëü±ß¡¢Æ¬¶â¥Ê¥·¤Î¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤Ç¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸«¼è¤ê¿ÞÀ¹»³¤Î2000Ëü±ß¤Î°¦¼Ö
¡¡12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë#10¤¬ÊüÁ÷¡£¿¹¹áÀ¡¤Î¤¢¤¶¤È¤¯ÆÈÆÃ¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿¹¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤«¤é¤ªÂæ¾ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤½¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¿¹¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤â¼õ¤±¼è¤é¤º¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤âÀ©ºîÈñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿¹¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¿¹¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤êÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡£À¹»³¤¬¤ªÂæ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö»ä¤â¤ªÂæ¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾è¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢À¹»³¤Ï¡Ö¾è¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È²÷¤¯±þ¤¸¤¿¡£°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¹»³¤Î°¦¼Ö¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä The G-Class¡£À¹»³¤Ï¡Ö2ÀéËü±ß¤·¤¿¡ªÆ¬¶â¥Ê¥·¤Î¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤Ç¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤ËÌÀ¤«¤·¡¢·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤Ç¿¹¤ò¾è¤»Áö¤ê¤À¤·¤¿¡£