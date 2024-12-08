ÆüËÜ¤Ë9000°Ê¾åÂ¸ºß¤¹¤ë±Ø¡£¡ÖÅìµþ¡×¤ä¡ÖÂçºå¡×¤Ê¤É¡¢Ì¾Á°¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿±ØÌ¾¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÆÉ¤ßÊý¤¬Æñ¤·¤¤±ØÌ¾¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÆñÆÉ±ØÌ¾¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥¤¥º¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ØÌ¾¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹ñÅÚÃÏÍý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï9000°Ê¾å¤Î±Ø¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÅìµþ¡×¡ÖÂçºå¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¡×¤Ê¤É¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë±ØÌ¾¤Ï´ÊÃ±¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÆÉ¤ßÊý¤¬Æñ¤·¤¤±ØÌ¾¤â¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎÆñÆÉ±ØÌ¾¡¢Àµ¤·¤¯ÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©

±ØÌ¾¡ÖÎä¿å±º¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©



Åú¤¨¤ò¸«¤ë
¢­
¢­
¢­
¢­
¢­

Åú¤¨¡§¤·¤ß¤º¤¦¤é

Àµ²ò¤Ï¡Ö¤·¤ß¤º¤¦¤é¡×¤Ç¤·¤¿¡£Îä¿å±º¡Ê¤·¤ß¤º¤¦¤é¡Ë±Ø¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©³¤Æî»Ô¤Ë¤¢¤ëJRÀ¾ÆüËÜµªÀªËÜÀþ¡Ê¤­¤Î¤¯¤ËÀþ¡Ë¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸µªÀªËÜÀþ¤Ë¤ÏÆñÆÉ±Ø¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤·¡¢¤Û¤«¤Ë¤ÏÄ«Íè±Ø¡¢Ë§ÍÜ±Ø¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)